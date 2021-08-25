شوف عروض ساكو اليوم saco وخصومات آخر الموسم 75% مع تخفيضات ساكو اون لاين تسوق

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عمر شويل - جدة عروض ساكو اليوم saco يقدمها لكم بخصومات آخر موسم الصيف حتى 75% مع أقوى تخفيضات ساكو اون لاين تسوق التي يقدمها لكم على كل المعروضات على موقع ساكو السعودية ، حيث ضمت التخفيضات مسبح ساكو وكافة الأجهزة والإلكترونيات، مع العديد من مستلزمات وأثاث المنزل، حيث تعد التخفيضات المذهلة هي ما اشتهر به متجر ساكو بين كافة متاجر السعودية الكبيرة.

عروض ساكو اليوم saco بخصومات آخر الموسم 75% مع تخفيضات ساكو اون لاين تسوق

عروض ساكو 2021 تميزت هذا الأسبوع بتخفيضات هائلة على الإلكترونيات تصل إلى 75%، كما يوجد في الفروع تخفيضات خاصة بنهاية موسم الصيف على أنواع ساكو مسبح وأجهزة الصيف، هذا بجانب التنزيلات على الأثاث المنزلي للغرف والحدائق.

عروض ساكو اليوم

تجدون في التالي أسعار مسابح ساكو بكل أحجامها من مسبح اطفال ساكو والمسابح الكبيرة، وأيضًا مستلزمات حمامات السباحة، بجانب أجهزة الصيف وما يخصها من تخفيضات على المراوح ومبردات الهواء.

مسبح ساكو

حمام سباحة للأطفال مقاس 168 × 41 سم، بسعر 79.75 ريال سعودي بدلًا من 89.75 ريال سعودي.

حمام سباحة مستطيل مقاس 2.2 × 1.5 متر وبارتفاع 55 سم، بسعر 349.75 ريال سعودي بدلًا من 439.75 ريال سعودي.

حوض سباحة سهل التركيب مقاس 220 × 305 × 76 سم، بسعر 429.75 ريال سعودي بدلًا من 499.75 ريال سعودي.

مسبح كبير للعائلة بسعر 149.75 ريال سعودي بدلًا من 169.75 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو

منفاخ يدوي بسعر خاص 52.75 ريال سعودي بدلًا من 59.75 ريال سعودي.

مضخة لتنقية المياه في المسبح بسعر 999 ريال سعودي فقط بدلًا من 1199 ريال سعودي.

بركة ألعاب مائية للأطفال بسعر حصري من ساكو 299.75 ريال سعودي بدلًا من 349.75 ريال سعودي.

وحدة ألعاب مائية على شكل ديناصور بسعر 319.75 ريال سعودي بدلًا من 359.75 ريال سعودي.

ساكو

يقدم لكم موقع ساكون للتسوق اون لاين أفضل الخصومات على الإلكترونيات بكل أنواعها من جوالات ايفون ، و ساعات ابل الذكية، و سماعات ايربودز وسماعات سلكية، مع أجهزة الشحن وكافة مستلزمات الجوالات والايباد.

ساكو عروض

جوال ايفون 11 برو ماكس iphone 11 pro max من شركة ابل apple سعة 64 جيجا بايت، بسعر 4139 ريال سعودي.

برو ماكس من سعة 64 جيجا بايت، بسعر 4139 ريال سعودي. جوال سامسونج جالاكسي a31 سعة 128 ريال سعودي، بسعر 899 ريال سعودي بدلًا من 984 ريال سعودي فقط.

سعة 128 ريال سعودي، بسعر 899 ريال سعودي بدلًا من 984 ريال سعودي فقط. جوال ايفون 12 iphone 12 من أبل سعة 128 جيجا بايت، بسعر خاص 3499 ريال سعودي بدلًا من 4049 ريال سعودي.

موقع ساكو للتسوق اون لاين

محول شاحن يو اس بي بسعر 24.75 ريال سعودي.

ساعة ابل الإصدار 5 ، 40 مللي ألومنيوم لون فضي بسعر 1699 ريال سعودي.

الإصدار 5 ، 40 مللي ألومنيوم لون فضي بسعر 1699 ريال سعودي. ساعة ذكية من فيرزا 2 لون نحاسي وردي بسعر 749 ريال سعودي بدلًا من 849 ريال سعودي.

ساوند سبوت سماعة لاسلكية لون أزرق بوز بسعر 629 ريال سعودي بدلًا من 749 ريال سعودي.

saco

يضم كاتالوج ساكو 2021 أجود أنواع الأثاث المنزلي من كراسي ساكو التي تصلح للمنزل والحدائق، وكذلك طاولات طعام ساكو الحديثة ذات التصميم العملي الذي يناسب كافة الديكورات، حيث يهتم موقع ساكو تسوق بتقديم كافة حلول الأثاث المنزلي التي تناسب كافة المساحات.

طاولات طعام ساكو

طاولة بأرجل معدنية قابلة للطي مقاس 70×120×74 سم بسعر 175 ريال سعودي.

طاولة دائرية قطر 90 سم وارتفاع 74 سم قابلة للطي بسعر 175 ريال سعودي.

طاولة أرض ذات أرجل معدية 70×120×22 سم بسعر 164.25 ريال سعودي.

طاولة أرضية مقاس 100 سم بقطر 22 ذات أرجل معدنية بسعر 142.25 ريال سعودي.

طقم طاولة طعام 3 قطع مصنوعة من خشب الزان الفاتح بسعر 349.75 ريال سعودي.

قدمنا لكم في مقال اليوم أحدث خصومات ساكو السعودية على الأجهزة الإلكترونية الذكية بكل أنواعها، بالإضافة إلى أسعار الأثاث من الكراسي و طاولات ساكو لدى ساكو اون لاين ، هذا بجانب جلسات حدائق ساكو التي تجدونها بتصميمات عصرية، كما قدمنا لحضراتهم تخفيضات المسابح و مراوح ساكو وأجهزة فصل الصيف بأجدد الأسعار المعلن عنها في نهاية الموسم، وللمزيد من تخفيضات السعودية الجديدة لدى المتاجر الأخرى نروجو متابعتنا ليصلكم كل جديد بشكل يومي.