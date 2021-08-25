شوف عروض ساكو اليوم saco مع أقوى تخفيضات ساكو عروض السعودية تصل حتى 75%

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عمر شويل - جدة عروض ساكو اليوم في السعودية تميزت بأسعار لا تقارن مع خصومات خاصة تصل حتى 75%، وقد شملت المعروضات أقوى تخفيضات ساكو عروض السعودية saco التي لاقت إقبالًا كبيرًا من العملاء، حيث ركز موقع ساكو على الأجهزة المنزلية التي لا غنى عنها في أي بيت، وأيضًا سلط الضوء على الأجهزة الإلكترونية بكل أنواعها، كما أنه لم ينسى الأثاث المنزلي في ما طرحه من تخفيضات، وسنتناول معكم آخر تلك الخصومات تفصيلًا.

عروض ساكو اليوم saco مع أقوى تخفيضات ساكو عروض السعودية تصل حتى 75%

تميزت عروض ساكو 2021 بكونها تقدم كل الحلول التي قد يحتاج إليها الفرد تحت أي ظرفٍ خاص، فبها يوجد كافة قطع الأثاث التي تساعد على ترتيب المنزل وتنسيق الجلسات به، كما يهتم موقع ساكو للتسوق اون لاين بعرض أجهزة التنظيف المنزلية بأرخص الأسعار لتسهيل المهمة على ربة المنزل، أيضًا لاقت الإلكترونيات الحديثة من أجهزة الكومبيوتر اللوحي والجوالات نصيبًا كبيرًا من خصومات ساكو اون لاين تسوق في السعودية.

ساكو

يقدم لكم كاتالوج ساكو 2021 أجدد أجهزة المكانس الكهربائية في متاجر السعودية بأسعار مميزة جدًا، حيث نجد منها أنواع كثيرة تناسب كل الاستخدامات، فيوجد المكانس اليدوية المحمولة التي تستخدم في تنظيف الستائر وقطع الأثاث والسيارة، وهناك أيضًا المكانس العمودية لتنظيف الأرضيات والسجاد، كذلك يوجد المكانس كبيرة الحجم التي تستخدم في تنظيف السجاجيد وغسلها، ولكل نوع سعر نعرضه لكم في التالي.

تخفيضات ساكو

مكنسة تنظيف محمولة بقوة 14.8 فولت تعمل بنظام تنظيف رطب وجاف، بسعر 229.75 ريال سعودي فقط.

مكنسة كهربائية قابل للشحن تعمل بنظام تنظيف رطب وجاف، بسعر 273.75 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية من هوفر hoover سعة 15 لتر وبقوة 1700 واط، بسعر 349.75 ريال سعودي.

سعة 15 لتر وبقوة 1700 واط، بسعر 349.75 ريال سعودي. مكنسة لاسلكية سعة 5 لتر وبقوة 22.2 فولت، 150 واط، بسعر 379.75 ريال سعودي.

saco

الطاولات والكراسي من قطع الأساس الهامة جدًا في المنزل، سواء لإجلاس الضيوف، أو لتناول الطعام، أو للاسترخاء عليها ومشاهدة التلفاز أو تصفح الإنترنت، ولهذا يقدم لكم متجر ساكو كل ما هو جديد من تصميمات عصرية للطاولات والكراسي تناسب كل الأغراض، وفي التالي اسعار كراسي ساكو و طاولات طعام ساكو ذات الأحجام المختلفة.

كراسي ساكو

كرسي مأدبة إطار حديدي ذهبي بسعر 125.87 ريال سعودي بدلًا من 251.75 ريال سعودي.

كرسي مأدبة حديد بذراعين إطار ذهبي بسعر 249.75 ريال سعودي.

كرسي دوار مقاس 21×21×40 سم بسعر 202.50 ريال سعودي بدلًا من 405 ريال سعودي.

كرسي طاولة طعام بذراعين بسعر 219 ريال سعودي.

كرسي مقعد ستول قماش مقاس 35.5× 52.5×62.5 سم بسعر 139.75 ريال سعودي.

موقع ساكو للتسوق اون لاين

طاولة طعام مع 6 كراسي حجري فاتح بسعر 1759 ريال سعودي.

طاولة طعام مع 8 كراسي بلوط معتق بسعر 2629 ريال سعودي.

طاولة طعام مع 4 كراسي و مقعد كابتشينو بسعر 1759 ريال سعودي.

طاولة طعام مع 6 كراسي حجري فاتح بسعر 1759 ريال سعودي.

طاولة مع 2 كرسي ومقعد باللون الأسود والرمادي بسعر 825 ريال سعودي.

عروض ساكو

أما التخفيضات التالية فهي خاصة بأسعار عروض ساكو للاجهزة الكهربائية من أجهزة الكومبيوتر اللوحي ايباد ابل أو التابلت، حيث يوجد منهم جميع الماركات بتكنولوجيا متطورة تجعل الإستخدام أسهل وأكثر إستفادة، والأسعار كالتالي:

عروض ساكو اليوم

أيباد ابل سعة 32 جيجا بايت وشاشة مقاس 10.2 بوصة بسعر 1499 ريال سعودي بعد الخصم.

ميديا باد تي سعة 16 جيجا بايت وشاشة مقاس من 10.3من الجيل الرابع، بسعر 649 ريال سعودي.

أيباد اير 2020 من ابل سعة 64 جيجا بايت وشاشة مقاس 10.9 بوصة بسعر 2599 ريال سعودي بعد الخصم بدلًا من 2749 ريال سعودي.

قدمنا لكم متابعينا الأعزاء أجدد اسعار موقع ساكو تسوق على الإلكترونيات، والأجهزة الكهربية و ساكو جلسات خارجية للحدائق وداخل المنزل، وتابعونا ليصلكم المزيد من الخصومات التي تتجدد بشكل يومي في كل المتاجر الكبرى.