نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم hyper panda على الجوالات والالكترونيات في مهرجان اقوى العروض من هايبر بنده الكترونيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم hyper panda بأسعارمخفضة للجوالات والاجهزة الالكترونية، في اقوى الخصومات المقدمة من بنده الكترونيات على الاطلاق في السعودية داخل هايبر بنده اون لاين ، وهذا كله تجدوه من خلالنا في مقال اليوم الذي نلقى الضوء فيه على اسعار الجوالات وملحقاتها في مجلة بنده و تسوق أون لاين هايبر بنده.

وتتيح بنده لعملائها خاصية الإطلاع على كل خصوماتها عبر تصفح مجلة بنده التي تصدر كل أسبوع في صباح يوم الأربعاء، والتي تضم في الأسبوع الحالي تخفيضات بأسعار تبدأ من 5 ريال سعودي فقط، كما تضم المجلة جديد أسعار الفاكهة والأغذية، والخضراوات، مع صفحاتها الثابتة عن أسعار الجوالات في فروع هايبر بنده السعودية.

عروض بنده اليوم hyper panda على الجوالات والالكترونيات في مهرجان اقوى العروض من هايبر بنده الكترونيات

تنتشر فروع اسواق بنده في كل مكان داخل المملكة العربية السعودية، بل ونجد بعض الفروع الموجودة في عدد من البلاد العربية الأخرى كذلك، وتقدم اسواق هايبر بنده بكل فروعها عدد من الخدمات الحصرية لعملائها، مثل خدمة الشراء بالبطاقات التي يتم شحنها بأكثر من طريقة، وكذلك خدمة التبرع التي تعتمدها جهات خيرية مسؤولة في المملكة.

ونحن نهتم بكل عروض بندة السعودية panda لكونها أكثر ما يبحث عنه المستهلكين حاليًا، وتسهيلًا عليكم تجدون كل اسعار الجوالات في كتالوج بنده من جميع الماركات، كما تجدون اسعار حصرية على أجهزة التابلت وابل ايباد، مع مجموعة مميزة من ملحقات الجوالات التي لا غنى عنها، وتمتد تلك الخصومات في فروع متجر بنده لفترة محدودة.

عروض اسواق بنده

مياه بيرين 48 × 2000 مللي بسعر 28.50 ريال سعودي بدلًا من 47 ريال سعودي لعدد 2 كرتون.

أرز مزة بسمتي أبو كاس وزن 10 كيلو جرام بسعر 53.95 ريال سعودي بدلًا من 85.95 ريال سعودي للكيس.

دجاج دو عدد 10 × 1 كيلو جرام بسعر 119.95 ريال سعودي بدلًا من 149.95 ريال سعودي للكرتون.

معجون طماطم السعودية وزن 135 جرام 7 + 1 بسعر 24.50 ريال سعودي بدلًا من 32.85 ريال سعودي لعدد 3 عبوات.

عروض اسواق هايبر بنده

انطلقت في اسواق هايبر بنده خصومات الأسبوع الثاني بأسعار العشرة والعشرين بمناسبة العودة للمدارس، حيث شملت المنتجات مختلف أنواع الأغذية من الدجاج المجمد، والمعلبات من اللبنة الفاخرة وسمك التونا، بجانب الشيكولاتة والجبن التشدر، وتضم العروض كذلك منتجات الألبان من الحليب والجبنة، ونستعرض معكم الأسعار الجديدة لهذا الأسبوع.

وتتسم الخصومات بتخفيض سعر الكثير من العبوات الترويجية المكونة من 3 حبات في المجموعة الواحدة، سواء المعلبات من التونا أو علب الشيكولاتة، كما نجد العديد من الأغذية الأخرى بسعر موحد 10 ريال فقط، مثل أسعار دجاج بنده واللبنة، حيث تم توحيد الأاسعار في كتالوج بنده الحالي لتتراوح بين 10 ريال و 20 ريال سعودي فقط.

انصاف الدجاج الصدور من ساديا بلا عظم أو جلد، وزن ٤٥٠ جرام بسعر 10 ريال سعوي بدلًا من 16.95 ريال سعودي.

عرض مميز 3 علب من لحم التونا الخفيف بالزيت النباتين تريفا، وزن 170 جرام بسعر 10 ريال سعوي بدلًا من 15.75 ريال سعودي.

شيكولاتة مشكلة وزن 500 جرام بسعر خاص 20 ريال سعوي بدلًا من 39.75 ريال سعودي.

والأسعار التي تم ذكرها في السابق هي خاصة بموسم العودة إلى المدارس فقط على ساكو، حيث تستعد كل أم بتحضير مستلزمات أطفالها لتسريع مهمة تجهيزه ليوم دراسي جديد، كما تعد لهم الساندويتسات، والمشروبات التي سيتناولونها بين الوجبات، والتخفيضات تلك تستمر معكم لفترة محدودة فقط لا تتعدى الأيام فانتهزوا فرصة وجودها.

عروض بندة وهايبر بندة

كريمة البندق والكاكاو من انتاج شركة بنده ، وزن 350 جرام بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 47.85 ريال سعودي لعدد 3 عبوات.

جبنة تشيدر كرافت 50×1 + 7 بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 36.95 ريال سعودي.

حليب طويل الأجل كامل الدسم من المراعي حجم 1×8 لتر بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 36.95 ريال سعودي للكرتون.

panda

ركزت اسواق هايبر بنده على أن تسلط الضوء على الأدوات المدرسية، ولهذا كان شعار مجلة بنده هذا الأسبوع هو “عودًا حميدًا”، وتضم المجلة تخفيضات خاصة بمناسبة إقتراب موعد الدراسة، ومنها الأغذية والمشروبات للإستمتاع بأشهى الوجبات، كما جائت الأسعار ما بين الـ 10 ريال والـ 20 ريال وهذا على العديد من منتجاتت البقالة.

3 حبات من مزيج زيت منقى الزيتون من الباشا 500 مللي بسعر مخفض لأكثر من النصف بـ 20 ريال سعودي بدلًا من 50.85 ريال سعودي.

كيس أرز سيلا الهندي من ديرة الخبر وزن 5 كيلو جرام بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 26.95 ريال سعودي.

كيس مكرونة من إيطاليانو وزن 400 بسعر مميز 10 ريال سعودي بدلًا من 18 ريال سعودي.

وتجدون الخصومات جميعها متوفرة في كافة فروع اسواق هايبر بنده، حيث تجدون داخلها الاسعار المخفضةوفقًا لآخر التحديثات المعلنة على الأجهزة والأغذية، حيث ازدات التخفيضات هذا الأسبوع بسبب إقتراب بداية العام الدراسي الجديد، والذي يسعد معظمنا به فنعد له كل جديد من الأدوات المدرسية، وأجهزة الأيباد والتابلت الحديثة لمتابعة المناهج المدرسية.

عروض هايبر بنده هذا الأسبوع

وتقدم اسواق هايبر بنده في اسبوعها الجديد أفضل الأسعار وأقوى العروض المجانية التي تتيح للمستهلك الحصول على منتجات مجانية عند الشراء، حيث أن شركة بنده تنفرد بهذا عن غيرها من المتاجر ومحلات السوبر ماركت الأخرى بداخل المملكة العربية السعودية، ولذا تجدون في التالي العديد من السلع المخفضة التي تحتاج إليها ربة المنزل في مطبخها.

ومن التخفيضات يوجد حليب مكثف محلي من المراعي الذي يستخدم في صناعة الكثير من الأطعمة، وعند شراء المنتج من اسواق هايبر بنده سيتم الحصول على عبوتين مجانًا، حيث أن هذا هو ما عودتنا عليه بنده من خصومات لامثيل لها، أيضًا سيتم الحصول على ثلاث عبوات من قشطة المراعي عند شراء عبوة واحدة.

كما تحتوي تخفيضات بنده على عبوات مجانية يتم حصول العميل عليها عند الشراء والدفع، كما أن هناك العديد من الخصومات يكات أن يصل سعرها إلى خصم النصف، منها مسحوق غسيل تايد الأصلي، ومناديل للوجه، كما أن بعض المنتجات بداخل الفروع الموجودة في أكثر من مدينة، نجدها تتبع كبرى الشركات التي تقدم أسعار حصرية لدى اسواق بنده.

مناديل للوجه بنده عبوة إعادة تعبئة عدد 200 منديل × 10علب بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 32.95 ريال سعودي.

مسحوق غسيل تايد الأصلي وزن 7 كيلو جرام بسعر مميز جدَا 64.50 ريال سعودي بدلًا من 32.95 ريال سعودي.

مزيج من زيت الزيتون البكر ومتبقي الزيتون من بيتوتي حجم 500 مللي 1 + 1 بسعر 15.95 ريال سعودي بدلًا من 37.90 ريال سعودي.

هايبر بنده أون لاين

تقدم هايبر بنده في تخفيضاتها الجديدة تحدي كبير لعملائها بإيجاد ما تعرضه من منتجات وسلع بأسعار أرخص في أيٍ من المتاجر السعودية الأخرى، حيث وعدت العملاء بدفع فارق السعر مضاعفًا لعشرة أضعاف في حالة إيجاد أسعار أرخص من التي تقدمها في رفوعها بالمملكة العربية السعودية، وبهذا تثبت بنده وهايبر بنده أنها تقدم الخصومات الأوفر بلا منافس.

تخفيضات بنده

كما تقدم اسواق هايبر بنده خصومات تصل حتى 70% على مختلف الأجهزة الذكية، والجوالات، وملحقاتها، واكسسواراتها، حيث ضمت الخصومات السماعات الايربودز، والوصلات والكابلات، مع أجهزة الشحن، وكذلك السماعات السلكية، وسماعات البلوتوث، وأجهزة الباور بنك والشواحن المتنقلة،والشواحن سريعة الشحن ذات الواط المرتفع.

ترمس فاك باللون الذهبي أو اللون الفضي، الترمس سعته 1 لتر، بسعر مخفض من أسواق هايبر بنده لأكثر من النصف 45 ريال سعودي بدلًا من 110 ريال سعودي.

طقم أواني سوبر للطبخ عدد 5 قطع من تيفال tefal ، بسعر لا مثيل له لدى عروض بندة وهايبر بندة 149 ريال سعودي بدلًا من 22 يال سعودي.

وللتسهيل على عملائها قدمت اسواق بنده قائمة بكافة الفروع التي طرحت بها خصومات الجوالات والإكسسوارات، فهي متوفرة في فروع هايبر بنده في المنطقة الوسطى بداخل 6 فروع، والمنطقة الغربية في 5 فروع، والمنطقة الشرقية في 6 فروع، والمنطقة الجنوبية في فرعين، والمنطقة الشمالية في فرع واحد بالمدينة المنورة، وكذلك منطقة القصيم بفرع بريده فقط.

عروض بنده لهذا الأسبوع

نسرد لكم في التالى عروض بنده وهايبر بنده اليوم الإستثنائية، والتي نعرضها لكم فور صدوررها، ومن ابرزها عروض الحفاضات في بنده السعودية:

حفائض للأطفال بامبرز عناية المميزة الصندوق الضخم بسعرلن يتكرر 99.95 ريال سعودي بدلًا من 114.95 ريال سعودي.

مناديل للوجه من كلاسيك فاين 4 + 2 عبوة مجانًا، بسعر لا يقاوم 20.95 ريال سعودي بدلًا من 41.90 ريال سعودي.

بنده الكترونيات

تقدم بنده الكترونيات خدمة الشحن الفوري لبطاقات إعادة الشحن، حيث توفر اسواق بنده تلك الخدمة في الفروع لعملائها، وتشمل البطاقات خدمات التوصيل، وكذلك العديد من التطبيقات، كما تضم معظم شركات الإتصال الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، وللإستفادة من خدمة شحن البطاقات على العميل أن يطلب هذا من الكاشير الموجود في أيٍ من فروع هايبر بنده.

ونجد من بين التطبيقات التي تدعمها كروت الشحن google play ، و itunes ، و onecard ، و amazon ، و microsoft ، و mcfee ، و spotify ، وجميعها من التطبيقات الشهيرة في المملكة العربية السعودية، بل والوطن العربي بالكامل، وكل بلاد العالم أجمع، وبهذا تساهم اسواق بندة وهايبر بندة بتقديم تلك الخدمة لعملائها للتيسير عليهم.

كما أنه من بين الخدمات التي يدعمها الكارت في المملكة للعملاء نجد خدمة التوصيل الممتازة، سواء كانت الخدمة تلك تقدم لك من مرسول، كريم careem ، و اوبر uber ، وجيني، وهم من أفضل شركات التوصيل على الإطلاق التي تؤدي تلك الخدمات بالمملكة للتيسير على العملاء، والإستفادة من خدمات بنده وهايبر بنده على نطاقٍ واسع.

أيضًا تشمل خدمات كرت إعادة الشحن العديد من شركات الإتصالات في المملكة العربية السعودية، مثل زين zain ، و وموبايلي ، واس تي سي، وليبارا، وغيرهم، وبهذا تكون كروت الشحن التي يمكن شحنها داخل فروع اسواق بنده وهايبر بنده تغطي معظم الخدمات التي تساعد على التسوق في المملكة، مما جعل عملية التسوق أكثر متعة.

كل هذا بالإضافة إلى ما يقدمه كارت الشحن من خدمات الألعاب مثل لعبة بابجي الشهيرة pubg ، والعاب ستيم steam ، بالإضافة إلى العاب أجهزة اكس بوكس xbox التس أصبحت منتشرة بكثرة هذه الأيام، ناهيك عن متجر العاب بلاي ستيشن playstation store المتنوعة وغيرهم الكثير من خدمات الألعاب المشمولة في كارت الشحن التي يمكن شحنه بأي مبلغ من المال وفقًأ للفئات المعلنة.

بنده اون لاين

ويوجد لدى اسواق بنده وهايبر بنده أيضًا الكثير من الخدمات الفورية للعملاء، والتي من بينها خدمات تفيد المجتمع السعودي أجمع، حيث تتيح اسواق بنده فرصة التبرع للأطفال، وهذا متاح من خلال موظف الفرع التابع لبنده، كما وضحت اسواق بنده خطوات التبرع، وهذا من خلال إخبار الموظف بالمبلغ المراد دفعه، أو يتم ترك الهلاللات المتبقة من عملية الشراء.

كما يمكن أيضًا أن يتم التبرع والإستفادة من تلك الخدمة من خلال مسح كود الآر كود وسيتم بعدها تلقائيًا سحب المبلغ الذي يحدده العميل في فروع اسواق بنده وهايبر بنده الموزعة في كل أرجاء مدن المملكة العربية السعودية، وتقدم تلك الخدمة في هايبر بنده السعودية، تحت شعار “هللاتكم تصنع الفرق في حباتهم،”.

هايبر بنده

الجوالات التالية هي مقدمة بأسعار خاصة في عروض هايبر بنده الجديدة الممتدة معكم هذا الأسبوع، ومن بينها تجدون كل ما ترغبون به من جوالات سامسونج samsung ، و هواوي ، و نوكيا nokia المشهورين بما تضمه أجهزتهم من تقنيات ذكية.

وتضم تخفيضات بنده في السعودية الجوالات من الفئة المتوسطة والتحت المتوسطة، التي تميزت بكونها من الجوالات العملية المناسبة للاستخدام اليومي، كما أن منها ما يضم تقنيات فئات الجوالات العليا من الفلاج شيب، ونجد جوالات سامسونج تحتل تلك الفئة المتوسطة ذات التقنيات التي تقترب من فئة الفلاج شيب في تطورها وخاماتها القوية التي أثبتت كفائتها مع الإستخدام المطول.

بنده جوالات samsung galaxy A71 سامسونج جالاكسي ايه 71 بسعر 1299 ريال سعودي، للسعة 128 جيجابايت.

بسعر 1299 ريال سعودي، للسعة 128 جيجابايت. جوالات نوكيا 2.4 بسعر 389 ريال سعودي.

كما نجد في اسواق هايبر بنده السعودية حاليًا خصومات جديدة على الجوالات واكسسوارتها وملحقاتها، والتي تصل قيمة التخفيض بسعرها إلى 70% كخصم فوري عن الشراء، لكن ذلك يستمر حتى مدّة محدودة جدًا، أو إلى أن تنتهي الكمية المسموح بها داخل التخفيضات، فعلى من يرغب بالشراء الإسراع في التوجه لأحد الفروع المتاح بداخلها الخصومات قبل فوات الفرصة.

هايبر بنده أون لاين

تقدم بنده الكثير من الخدمات لعملائها، فهي لم تكتفي فقط بتميزها في الجانب التجاري، بل تميزت أيضًا في الجانبين الإجتماعي والخيري، ومن بين ما تقدمه شركة هايبر بنده للمجتمع السعودي هو إمكانية التبرع من خلالها لهيئات معتمدة، حيث يمكن من خلال الفروع التبرع بالباقي للمستحقين، أو بمبلغ من المال حسب الرغبة.

كما تتيح اسواق هايبر بنده السعودية لعملائها خدمة التوصيل المجانية لبعض المعروضات لديها، مع خدمة التركيب المجاني لبعض الأجهزة الكهربائية التي تلزم تركيبها بشكل دقيق وفقًا لإرشادات الشركة وتعليماتها الازمة للتركيب، مما يجعل العميل مطمئن من سلامة وصل الجهاز وتركيبه في المنزل أو محل العمل على يد عدد من الخبراء والتقنيين الماهرين، هذا مع خدمة اكتساب المتاحة في الفروع المتنوعة.

بندة عروض

تعددت أنواع الجوالات في بندة عروض السعودية، فنجد في التخفيضات جوالات هواوي الصينية التي ذاع صيتها في عالم الجوالات والتابلت واللابتوب، حتى بعد أن أصبحت هواوي لا تدعم خدمات جوجل، نجد أنه لا زال نسبة كبيرة من مستخدمي الجوالات يفضلون نظام التشغيل في هواوي huawei ويعدونه سلسًا ومنظمًا، كما أن هواوي تمد مستخدميها ببدائل خدمات جوجل بشكل منتظم، ولذا لا زالت محتفظة بمكانتها بين شركات التكنولوجيا.

هواوي واي 6 بي بسعر 579 ريال سعودي.

جوال هواوي واي 7 بي بسعر 649 ريال سعودي.

وتهتم شركة هواوي للتكنولوجيا بصناعة الكثير من الأجهزة الإلكترونية من جوالات ذكية، ,اجهزة تابلت، ولاب توب، ولهذا قد ذاع صيتها في عالم الأجهزة التكنولوجية والتقنيات بسرعة كبيرة في السنين الأخيرة وفي فترة قصيرة جدًا، مقارنةً بالكثير من الشركات الأخرى، ولهذا نجدها تنافس شركات ابل و سامسونج وبقوة على الصدارة ونسبة المبيعات.

هايبر بنده عروض

لم تكتفي اسواق بنده الكترونيات بالجوالات من الشركات الرائدة في مجالات صناعة الجوال، بل تطرقت أيضًا للأجهزة التي تنتمي للشركات الحديثة، والتي من أشهرها شركة شاومي xiaomi التي ظهرت في السنين الأخيرة لتنافس كبرى الشركات مثل سامسونج و ابل ايفون ، وقد اتجه المستخدمين إليها بسبب أسعارها المناسبة والأقل بشكل ملحوظ، والذي لم يقابله نقصان في جودة الجوال أو ما به من تقنيات.

جوال شاومي ريدمي 9 سي xiaomi redmi سعة 32 جيجابايت بسعر 389 ريال سعودي.

وتهتم شاومي بتصميم الجوالات بمظهر جذاب وفخم، حيث يعد المظهر والتصميم عامل كبير في جذب العميل على شراء الجوال، لكن هذا لا يعني أن شاومي قد أهملت الناحية التقنية في الجوالات، بل على العكس، نجد في جوالات شاومي الكثير من التقنيات الحديثة الموجود في الكثير من الجوالات التي تنتمي إلى الفئة العالية.

عروض بنده وهايبر بنده اليوم

نأتي الآن لذكر جوالات لينوفو التي تقدمها اسواق بنده بأسعار مناسبة لمعظم الفئات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، فقط اشتهرت شركة لينوفو lenovo بتقنياتها المبتكرة خصيصًا لجوالات الفئة المتوسطة، وهذا بعد أن أثبتت جودة منتجاتها الأخرى من اللابتوب الذي يحتل نسبة كبيرة في سوق الإلكترونيات، واسعار جوالات لينوفو في عروض بنده الصفحة الرئيسية نقدمها في التالي.

جوال لينوفو كي 13 بسعر 399 ريال سعودي.

جوال لينوفو كي 12 نوت بسعر 569 ريال سعودي.

كما تقوم شركة لينوفو بإنتاج العديد من الأجهزة التقنية الأخرى، بل أنها أصبحت منافس قوي للعديد من الشركات التي كانت تحتل الصدارة في مجال صناعة الأجهزة الحديثة، ولعل هذا هو السبب في كون لينوفو تعد من الشركات المتصدرة سوق أجهزة اللاب توب في العديد من الدول العربية، حيث أن أجهزتها تتميز بسعر غير باهظ.

بنده

أما أجهزة التابلت فهي محدودة في اسواق بنده ، حيث ركزت بها على الأفضل والأشهر والأكثر طلبًا، ومن بينها نجد أجهزة لينوفو ، وجلاكسي تاب المعروفة للجميع، و هواوي ميت باد المميز.

وركزت اسواق بنده على تلك الأنواع حتى تلبي رغبة العملاء الذين يفضلون الجوالات االإقتصادية عن نظيرها من فئات الفلاج شيب، وهذا لا يمنع كونها من الجوالات الممييزة، فهي تحتوي على مواصفات عالية من الكاميرا ذات الجودة العالية، وكذلك الشاشة فائقة الوضوح، وأيضًا الذاكرة الكبيرة التي تسع عدد ضخم من الملفات، والصور، والفيديوهات.

جهاز كومبيوتر لوحي ذكي تابلت من هايبر بنده سامسونج جالاكسي تاب اي 8 (2019) samsung galaxy tab a8 ، يدعم الإتصال بشبكة الواي فاي وشبكة إتصالات الجيل الرابع، بشاشة مقاس 8 بوصة وسعة ذاكرة رام عشوائية 2 جيجا بايت، مع ذاكرة داخلية بسعة 32 جيجا بايت، بسعر رائع 529 ريال سعودي بدلًا من 605 ريال سعودي.

عروض بنده الصفحة الرئيسية

جهاز لوحي samsung galaxy tab تابلت سامسونج جالاكسي تاب تي 515 اي 10 بسعر 825 ريال سعودي.

تي 515 اي 10 بسعر 825 ريال سعودي. تابلت هواوي تي 10 اس Huawei بسعر 646 ريال سعودي.

تي 10 اس بسعر 646 ريال سعودي. تابلت لينوفو ام 8 l enovo tab m8 يدعم الإتصال بشبكات الجيل الرابع، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجا بايت، وشاشة 8 بوصة، بسعر خاص 529 ريال سعودي، بدلًا من 599 ريال سعودي.

ام 8 l يدعم الإتصال بشبكات الجيل الرابع، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجا بايت، وشاشة 8 بوصة، بسعر خاص 529 ريال سعودي، بدلًا من 599 ريال سعودي. هواوي ميت باد تي 8 يدعم الإتصال بشبكات الجيل الرابع، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجا بايت، وشاشة 8 انش، بسعر 449 ريال سعودي، بدلًا من 5 ريال سعودي.

ويتم طرح تشكيلة جديدة من التابلت كل أسبوع في اسواق بنده و هايبر بنده في المملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر أن الأسعار غير ثابتة وتتغير بتغير الخصومات المطروحة عليها كل أسبوع في الفروع، وهذا وفقًا لما يُعلن عنه من خصومات أسبوعية في صفحات مجلة بنده ، كما يمكن معرفة الخصومات الجديدة بالدخول إلى موقع بنده اون لاين أو الصفحة على فيسبوك facebook.

عروض بنده

ملحقات الجوال والتابلت والأجهزة الذكية بوجه عام هي من أكثر الإلكترونيات طلبًا في متجر بنده السعودية، فمن دونها سيشعر المستخدم بالممل بعض فترة من إستخدامه للجوال أو التابلت، فهي تعطي مميزات إضافية للجهاز أيًا كان نوعه.

سماعة لاسلكية توشيبا toshiba بسعر 99 ريال سعودي.

ولعل ماركة توشيبا من الماركات اليابانية المعروفة بقوتها في مجال صناعة الشاشات والأجهزة التكنولوجية، فمنذ أن ظهر التلفاز في كل المنازل والشركات نجد تلفزيون توشيبا هو التلفاز صاحب النسبة الأكبر من المبيعات المحلية، وقد طورت توشيبا من التقنيات المدعومة لديها تحت إشراف متخصصين بارعين، لتنافس شركات صناعة الملحقات الإلكترونية كذلك، وببهارة فائقة.

موقع بنده

ويوجد الكثير من أنواع السماعات الاسلكية، فمنها الأيربودز التي تتتسم بالفخامة والرقي، كما أن هنالك السماعة البلوتوث الذي يمكن توصيلها وربطها مع أيٍ من الإجهزة التي تتفق مع تلك الأنواع من السماعات الإيربدوز، ولا يمكن أن ننسى السماعات السلكية في بنده اون لاين، حيث أنه لا يزال عليها الإقبال في الكثير من الفروع، لكونها من السماعات العملية المنتشرة ي العالم.

وبالرغم من أن السماعات اللاسلكية أصبحت السائدة في الوقت الحالي ويتجه معظمنا إلى شرائها، إلا أنه لا يزال السماعات السلكية تحتل نسب كبيرة من المبيعات، وهذا لكونها أكثر عملية وأقل سعرًا، ولهذا نجد معظم سماعات الألعاب تكون ذات أسلاك لسهولة توصيلها بالجهاو وتسجيل الصوت من خلال ما تضمه من مايكروفون مدمج.

بنده أون لاين

مما لا شك فيه أن الجوالات بكل أنواعها والتابلت به العديد من التقنيات التي تفيدنا في إنجاز الكثير من مهام الحياة العملية، سواء في الدراسة أو العمل، أو قضاء وقت الفراغ، ولهذا يلزم كل الأجهزة الذكية شاحن قوي حتى يمكنكم إستناف إستعمال الجهاز لمدة طويلة، وبالتأكيد تكون أجهزة الشحن الأصلية التي تأتي مع ملحقات الجهاز هي الأفضل للبطارية، لكم في بعض الأحيان يكون من اللازم وجود أجهزة شحن إضافية متنقلة، ونعرض في التالي أسعارهم في هايبر بنده عروض.

شاحن متنقل بمدخلين اووي 10000 مللي أمبير بسعر 54 ريال سعودي.

شاحن متنقل اووي 16800 مللي أمبير بسعر 85 ريال سعودي.

شاحن متنقل ميني واوو 2600 مللي أمبير بسعر 19 ريال سعودي.

ويتجه الكثير منا عادةً إلى شراء أجهزة شحن باور بانك للجهاز الذي يستخدمه بعد مرور مدة من الإستخدام اليومي للجهاز، سواء جوال، أو تابلت، أو لاب توب، وخاصةً أجهزة الجوال، حيث أنه من أكثر الأجهزة المستخدمة يوميًا في عصرنا الحالي، وبعد عدد معين من شحن بطارية الجهاز تبدأ في التهالك والنفاذ بمعدل أسرع من المعتاد عليه، وهما يأتي دور الباور بانك لشحن الجهاز خارج المنزل.

hyper panda

لم يكتفي هايبر بنده بضم ملحقات الجوالات والتابلت في خصومات هذا الأسبوع فقط، بل ضم أيضًا ملحقات أجهزة اللاب توب والشاشات الذكية، فهي من الأجهزة الالكترونية الحديثة التي تقدم لها الملحقات مزايا أكثر، ومن بينها يوجد الكيبورد اللاسلكي الذي يمكن اتصاله بالاب توب او الشاشة من خلال خاصية البلوتوث، والذي نقدم لكم سعره في اسواق بنده مع بعض الملحقات الأخري.

كيبورد لاسلكي فيليبس بسعر 90 ريال سعودي.

طابعة الكل في واحد من اتش بي hp بسعر 179 ريال سعودي.

بسعر 179 ريال سعودي. كابل محول صوت من اتش بي بسعر 39ريال سعودي.

تخفيضات بنده قدمناها لمشاهدينا اليوم عل الإلكترونيات من جوالات وتابلت وما يلائمهما من ملحقات وإكسسوارات، ومن خلالنا يمكنكم متابعة تغييرات الأسعار أول بأول في متاجر السعودية الشهيرة، كما يمكنكم الوصول إلى أسعار الأغذية بكل أنواعها في موقع بنده.

وبتصفح كتالوج بنده الجديد وجدنا به أسعار جديدة متغيرة لبعض الجوالات والتابلت، حيث قدمت اسواق هايبر بنده تخفيضات جديدة هذا الأسبوع تستمر لمدة 7 أيام من شهر يونيو 2021، وقد ضمت أشهر الإصدارات من شركات إنتاج الجوالات الذكية، واشهرها جوالات سامسونج جالاكسي samsung galaxy ، وابل ايباد وايفون، مع هواوي ميت باد.