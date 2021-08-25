شوف عروض جرير جوالات الأسبوعية بهدايا قيمة أقوى العروض المقدمة من جرير للجوالات

عروض جرير جوالات الأسبوعية أقوى العروض وتصفيات تقدمها مكتبة جرير للجوالات وأكسسوارات الهواتف ومستلزماتها، فكما عودنا موقع جرير بتوافر لديه دائما أقوى وأفضل عروض بكافة مستلزمات التي يبحث عنها العملاء، فهي مكتبة داخل المملكة العربية السعودية يوجد بها الكثير من منتجات من مستلزمات مدارس والمكاتب ومنازل ومطالب الطلاب للعودة للمدارس حتى يوجد بها فروع لمستلزمات المنزل من أجهزة كهربائية وجوالات وأجهزة لوحية من تابليت وأي باد وغيرها من المنتجات والأجهزة التي لا غنى عنها في كل بيت، واليوم يتوافر لدينا أجدد عروض جرير على جوالات الحديثة المتواجد في الأسواق منذ وقت قريب وتعرض بخصومات عالية تصل إلى 40% وأكثر أو أقل على حسب نوع الهاتف المعروض، فتابعوا معنا خلال السطور قليلة قادمة اجدد وأقوى عروض مكتبة جرير موقعها الإلكتروني وهدايا قيمة مع الجوالات ستنال إعجابكم.

أقوى عروض جرير للجوالات بهدايا قيمة

جرير توفر خدماتها أيضا إلى مقيمين وليس للمواطنين فقط، ومن أهم تلك المميزات لمكتبة جرير تقديم طلب تقسيط كافة الأجهزة الإلكترونية وأيضا الهواتف أو جوالات وشروط ميسرة للسداد وتقسيط يصب إلى 4 سنوات ويكون وفق حالة راتب المتقدم والدفع يكون بسعر الكاش في حالة تقسيط دفع الجوالات وبقسيمة شراء بمبلغ محدد فتابعوا معنا أقوى عروض جرير للجوالات بهدايا قيمة.

عرض جرير لجوال سامسونج جالكسي زد فولد 30، بسعر داخلية ومساحة 256 جيجا بايت، باللون الأسود، فضي، ذهبي، أخضر، أزرق محيطي، هواتف جيل خامس، بسعر 6799 ريال سعودي تقدمه مكتبة جرير مع هدايا قيمة بقيمة 2487 ريال سعودي. تقسيط جرير على هاتف سامسونج جالاكسي زد فولد 3، على 36 شهر، بسعر 315 ريال شهريا، شحن الجوال مجانا يبدأ من أول سبتمبر. تخفيض جرير لجوال سامسونج جلاكسي زد فيليب 3، بسعة داخلية 256 جيجا بايت، جيل خامس، بسعر 3999 ريال سعودي، يتوفر مع هاتف سامسونج جالكسي زد فيليب هدايا مقدمة من جرير بقيمة 1907 ريال سعودي من مستلزمات الهاتف. تقسيط هاتف سامسونج جالكسي زد فيليب 3، على 36 شهر بسعر 186 ريال سعودي، الهاتف بأكثر من لون الأسود والفضي وذهبي والأزرق والأخضر أختار ما يناسبك.

عروض جرير لهواتف سامسونج جالاكسي 5G

هاتف سامسونج جالكسي أس 21 ألترا، هاتف الجيل الخامس بسعة داخلية 265 جيجا بايت، الهاتف باللون الأسود الفانتوم المفضل لدى الكثيرين، الهاتف عليه خصم 20% عند الشراء من بطاقات البنك الأهلي، يشمل الهاتف هدايا قيمة بسعر 1200 ريال سعودي، الهاتف بسعر 4499 ريال سعودي، بقسط شهر 209 ريال لمدة 36 شهر.