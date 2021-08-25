نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض عثيم اليوم خصومات هائلة 1+1 مجانا أسعار مخفضة حتى نهاية الشهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض عثيم اليوم خصومات هائلة على كل ما تحتاج له من مستلزمات منزل ومأكولات كم لها متواجدة بأسعار مخفضة، ومن خلال موقعنا جمعنا لكم أفضل عروض عثيم اليومية سواء كانت غذائية أو مستلزمات تجميل أو مستلزمات الأطفال وكل ما ترغبون فيه، وتقدم مجموعة العثيم عروض على الفواكه وخضروات والعمل مستمر عبر معارض العثيم طوال الأسبوع بشكل يومي، فسارعوا في معرفة العروض على مستلزمات المنزل من خصومات تخفيضات العثيم.

عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات 1+1 مجانا

العثيم من أكبر المتاجر والأسواق المركزية داخل المملكة العربية السعودية وليوم تستمر عروض على منتجات حتى نهاية شهر أغسطس، ومن ضمن العروض المتاحة تخفيضات على مستلزمات المدارس من شنط مدرسية وأقلام ومجموعة الحقائب المختلفة المناسبة لكل الأطفال والشباب من الطلاب، كما تتضمن العروض على الأجهزة الكهربائية والمنزلية وغيرها من العروض المميزة وتتضمن شراء منتج تأخذ المنتح الأخر هدية مجانية.

تخفيضات عثيم الأسبوعية اليوم

بالنسبة للمنتجات الغذائية يوفر العثيم داخل معارضه عروض بتوفير أكبر بعرض واحد عليه واحد من منتجات، فيوجد 2 كيلو من اللانشون الفيا بقري سادة منتج مميز في الإفطار أو يدخل في تحضير البيتزا وغيرها من الاستخدامات متوفر بسعر 28 ريال سعودي للإثنين كيلو، وأما عن الجبن فيوجد عرض وخصومات كبيرة على 2 كيلو جبن فيتا بسعر 21 ريال سعودي، جبن مصري قليل الملح وطعمه رائع في السندوتشات المدرسية.

وأما عن تخفيضات على اللحوم من العثيم لحم العجل بلدي بالعظم داخل معارض العثيم بسعر 28 ريال سعودي للكيلو مع توفير كبير بخصم 40% عن السعر الأصلي لحوم طازجة مناسبة لطبخها في كافة المأكولات ومناسبة جدا للعزومات بأسعارها المخفضة أيضا، لحوم العجل بدون عظم بالعثيم بسعر35 ريال سعودي، ولحم حاشي بالعظم بسعر 30 ريال سعودي خصم كبير على قسم اللحوم بالعثيم، وأما عن سعر كيلو لحم حاشي بدون عظم فجاء 37 ريال سعودي.

عروض عثيم على الدواجن اليوم

كرتونة دجاج ساديا دجاج مجمد وزن الواحدة 1200 جرام، كانت كرتونة دجاج ساديا بسعر 160 ريال اليوم في العثيم بسعر 129 ريال سعودي، يمكن تخزين أكثر من كرتونة لتكفي لأسرتك طوال الشهر والاستفادة والتوفير من الخصم الكبير.