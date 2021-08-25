شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات وخصومات تصل ل 60% ولمدة 6 أيام فقط

عروض اكسترا في السعودية، شركة اكسترا واحدة من أكثر الشركات المعروفة في المملكة العربية السعودية، حيث تتخصص هذه الشركة في بيع جميع أنواع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات الحديثة وكل أجهزة المنزل الحديث التي يصعب إيجادها في أي مكان آخر، كما تقوم شركة اكسترا بتقديم مجموعة مختلفة ومميزة من العروض الأسبوعية لكل العملاء في كل فروع الشركة.

عروض اكسترا في السعودية

تعمل شركة اكسترا على تقديم مستوى مميز من الخدمات المختلفة للعملاء في كل فروع الشركة، هذه الخدمات التي تتمثل في العروض التي يتم تقديمها من قبل الشركة، حيث تقوم الشركة بتنظيم مجموعة كبيرة من الخصومات على كل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات المختلفة.

عروض اكسترا الأسبوعية

خصومات اكسترا بلغ سعر غلاية برنسيس 2 لتر 2150 واط استانلس 99 ريال سعودي بدلاً من سعر 158 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا بلغ سعر غلاية براون السريعة 3000 واط مساحة 2 لتر 190 ريال سعودي بدلاً من سعر 290 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا بلغ سعر غلاية كلاس برو الكهربائية البلاستيكية 2 لتر 69 ريال سعودي بدلاً من سعر 99 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا