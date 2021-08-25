شوف أحدث عروض لولو هايبر ماركت أقوى عروض تحطيم الأسعار على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الحديثة

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عروض لولو هايبر ماركت الرائعة على مختلف المنتجات والأجهزة. كما تقدم LuLu Hypermarket OFFERS مجموعة مميزة ومهمة من التخفيضات وعروض تحطيم الأسعار على جميع منتجاتها. بالإضافة لذلك تقدم LuLu OFFERS أفضل وأشهر الماركات العالمية سواء على الأجهزة الكهربائية، أو أجهزة اللابتوب، والهواتف الذكية وغيرها الكثير بأسعار لن تجدوها في أي مكان سوى هنا في متاجر لولو. العرض مميز جداً كما أنه مستمر حتى 4 سبتمبر 2021، لذلك سارع بالتسوق وشراء المنتج الذي تحتاج إليه قبل نفاذه أو انتهاء العرض. أقوى عروض لولو هايبر ماركت القوية على الأجهزة الإلكترونية تقدم LuLu Hypermarket OFFERS صفقات رائعة على والأيفون، وأجهزة اللابتوب تحت شعار تحطيم الأسعار. احصل على خصم مميز 750 ريال من LULU Hyprer على ابل أيفون 12، بشاشة مقاسها 6.1 بوصة، ومساحة الراام 4 جيجا بايت. كما أن مساحة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت، ويعمل الجهاز بنظام ios 14.0، وبطارية بقوة 2815 مللي أمبير . بسعر 3299 ريال بدلاً من 4049 ريال سعودي.

خصم 770 على لابتوب أبل ماك بوك اير، بمعالج اي كو 3، وشاشة حجمها 13.3 بوصة، ورام مساحته 8 جيجا بايت، ومساحة التخزين الداخلي 256 اس اس دي. سعر الجهاز 3999 ريال بدلاً من 4769 ريال سعودي. أقوى صفقات لولو هايبر على الأجهزة الكهربائية ال جي ميكرويف مع شواية، سعة الجهز 42 لتر، بسعر 749 ريال بدلاً من 1299 ريال سعودي، وقم بتوفير حوالي 550 ريال للمشتري.

خصم 50 ريال على راسل هوبس غلاية، سعتها 1.7 لتر. بسعر 49 ريال بدلاً من 99 ريال سعودي.

احصل على خصم 170 ريال على جهاز فيليبس قلاية بدون زيت، سعتها 0.8 كجم، للحصول على طعام خالِ من الزيت للحفاظ على صحة الأسرة. بسعر 329 ريال بدلاً من 499 ريال سعودي.

خصم 400 ريال على جهاز ارايتي صانع اسبريسو، يعمل على تجهيز القوة في وقت سريع وبكل سهولة. بسعر 799 ريال بدلاً من 1199 ريال سعودي. خصم 200 ريال على هياتشي ثلاجة، مساحتها 24،7 قدم. بسعر 5799 ريال بدلاً من 5999 ريال سعودي.

احصل على خصم 1156 ريال على جهاز ال جي مكيف، 1.5 طن بارد فقط، بسعر 2749 ريال بدلاً من 3905 ريال سعودي. كما يمكنك الحصول على خدمة تركيب الجهاز مجاني. الوسوم عمر شويل - جدة أحدث عروض لولو هايبر ماركت أقوى عروض تحطيم الأسعار على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الحديثة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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