رقم خدمة عملاء زين السعودية

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر أرقام خدمة عملاء زين تلك الشركة التي تعد من ضمن شركات الاتصالات التي تُساهم في تقديم العديد من الخدمات لكافة عملائها في المملكة العربية السعودية، وقامت بتوسيع نشاطها عن طريق فتح فروع لها في البحرين، والعراق، والمغرب، والسودان وغيرها، وتشمل الشركة مجموعة من الخدمات وهي خدمة الأنترنت المفوترة، وخدمة الواي فاي وغيرها.

شركة زين

هي واحدة من أبرز الشركات في الشرق الأوسط حيث أنها تستحوذ على حوالي 70% من الأشخاص المستخدمين للهواتف في المملكة العربية السعودية نظراً لما تُقدمه من خدمات متنوعة، ولكن مقرها الرئيسي في واحة غرناطة.

وتجدر الإشارة إلى وجود مجموعة كبيرة من المشتركين في تلك الشركة على مستوى العالم العربي، حيث وصل عددهم لـ 49 مليون وأكثر.

خدمة عملاء زين السعودية

لكي تتمكن من التواصل مع خدمة عملاء زين يُمكنك التواصل عبر الأرقام التالية:

اتصل من خط زين على رقم 959 أو على رقم 966590000959.

تواصل مع الشركة من شبكه أخرى عن طريق رقم 966590000959.

للتواصل عن طريق الخطوط المنزلية يُمكنك الاتصال على رقم 14477 أو الرقم 966590014477.

كيفية سداد فاتورة زين

يرغب البعض في معرفة طريقة سداد الفاتورة الخاصة بشركة زين حيث يُمكنهم ذلك بطرق مختلفة توفرها الشركة لكافة عملائها وهما:

طريقة السداد بواسطة الدفع الآلي.

سداد الفاتورة عن طريق الموقع الرسمي لشركة زين.

يُمكنك سدادها عن طريق حساب السداد الخاص بك بواسطة موقع البنك التابع له.

إمكانية السداد عن طريق تطبيق زين للجوال.

أكواد خدمات زين

شركة زين توفر لعملائها الكثير من الأكواد المختصرة لكي تُمكنهم من الحصول على أياً من خدماتها: