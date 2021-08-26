نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو اليوم saco بتنزيلات 25% و 75% بأرخص الأسعار على موقع ساكو للتسوق اون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو اليوم تتميز بخصومات 25% و 75% بأرخص الأسعار داخل متاجر السعودية على مسبح ساكو بكل أحجامه في تصفيات الصيف وكذلك الأجهزة والإلكترونيات على موقع ساكو للتسوق اون لاين saco ، حيث تتنافس المتاجر في المملكة العربية السعودية بتقديم أفضل الأسعار خاصةً في نهاية موسم الصيف، لكونه وقت التجهيزات للعودة إلى المدارس والاستعداد لفصل الشتاء.

عروض ساكو اليوم saco بتنزيلات 25% و 75% بأرخص الأسعار على موقع ساكو للتسوق اون لاين

نقدم اليوم لكم أحدث تخفيضات ساكو بتنزيلات 25% و 75% على مسابح ساكو و الأجهزة المنزلية، وكذلك الأجهزة الذكية بخصم جبار، وهذا ما عودنا عليه موقع ساكو اون لاين من خصومات لا مثيل لها في كل المناسبات وعلى شتى الأجهزة وأثاث المنزل وكل احتياجات الأسرة.

مسبح ساكو

تعرض ساكو مسابح كبيرة ومتوسطة وصغيرة تناسب كل الأعمار، حيث يوجد لديها مسبح عائلي يتسع لكل أفراد الأسرة لقضاء أوقات صيفية رائعة سويًا في درجات الحرارة العالية، كما يوجد أيضًا تشكيلة متنوعة من مسبح اطفال ساكو بأحجام تناسب الطفل من عمر عامين وحتى الرابعة عشر، كما يقدم متجر ساكو مختلف معدات حمامات السباحة للتنظيف والملء وفلترة الماء بأرخص الأسعار.

تخفيضات ساكو

مسبح سهل التركيب 2.4 متر بقطر 30 انش من ارتف بسعر 169 بدلًا من 229.75 ريال سعودي.

حمام سباحة مقاس 168 × 46 بسعر 64 بدلًا من 89.75 ريال سعودي.

حمام سباحة للاطفال مقاس 122 × 122 × 30 سم بسعر 119 بدلًا من 169.75 ريال سعودي.

مسبح العائلة بحجم كبير بسعر 129 بدلًا من 169.75 ريال سعودي.

حمام سباحة مقاس 288 × 288 بسعر 165 بدلًا من 239.75 ريال سعودي.

عروض ساكو اليوم

يهتم الجميع اليوم باقتناء مختلف أنواع الأجهزة التكنولوجية الذكية، والتي أصبحت تغني عن الكثير من الأجهزة الأخرى التي اعتدنا استخدامها في العقد الماضي، ولهذا تقد كل الشركات الشهيرة أفضل ما لديها من تقنيات من خلال أجهزة جوالات، وكومبيوتر لوحي، ولاب توب، حتى يمكن لكل فرد منا امتلاك الجهاز الذي يجمع كل ما يريده من خصائص حديثة، ومن هنا كان إهتمام ساكو السعودية بتقديم أفضل الأجهزة الذكية بأرخص الأسعار من ابل apple و سامسونج samsung و هواوي huawei وغيرهم.

ساكو عروض

جوال سامسونج جالاكسي ايه 51 samsung galaxy a51 بسعر 899 ريال سعودي بدلًا من 1149 ريال سعودي بخصم فوري.

جوال سامسونج جالاكسي ايه 71 samsung galaxy a71 الإصدار 128 جيجابايت بسعر 1249 ريال سعودي بدلًا من 1759 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالاكسي ايه 31 samsung galaxy a31 الإصدار 128 جيجابايت بسعر 899 ريال سعودي بدلًا من 984 ريال سعودي.

saco

يضم كاتالوج ساكو 2021 العديد من الأجهزة التي تستخدم في كل الفصول، حيث يوجد لديها أجهزة المراوح ومبردات الهواء التي يكثر إستخدامها في فصل الصيف، وكذلك يوجد لديها أجهزة التدفئة التي تستخدم في فصل الشتاء، ولكون فصل الخريف قد أوشك على البدء نجد في ساكو عروض تصلح لأجهزة الصيف والشتاء أيضًا بأسعار تنافسية.

موقع ساكو

مكيف سعة 60 لتر بقوة 250 واط، داخلي لمساحة 26 متر مربع، بسعر 999 ريال سعودي.

مكيف هواء متعدد الوظائف سعة 20 لتر بقوة 110 واط، بسعر 549 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال سعودي.

مكيف سعة 18 لتر بقوة 80 واط، داخلي لمساحة 13 متر مربع، بسعر 499 بدلًا من 679 ريال سعودي.

مكيف للهواء محمول 3 في 1، 900 وحدة تبريد، بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من 1699 ريال سعودي.

قدمنا لكم عروض ساكو 2021 التي تميزت بتخفيضاتها التي وصلت حتى 25% على المسابح وأجهزة الصيف و 75% على الأجهزة الإلكترونية، حيث نحرص دومًا على تقديم أرخص الأسعار المتاحة داخل المملكة العربية السعودية من خلالنا.