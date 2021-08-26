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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكوكيز بخليط الكيك في المنزل، يحب الكثير من الأشخاص تناول الكوكيز لأنها تتميز بمذاق شهي ولذيذ و يتم شراؤه من المحلات المشهورة وهي أشهر الحلويات التي يحب تناولها الكبار والصغار ويتم تجهيزها بحشوات مختلفة ومتنوعة مثل المكسرات والشوكولاته أو يمكن تجهيزها بالفواكه المجففة والشوفات، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل الكوكيز بخليط الكيك في المنزل.

طريقة عمل الكوكيز بخليط الكيك

المكونات، عبوة خليط الكيك الجاهزة و ملعقة من مسحوق الفانيليا 2 حبة بيض ربع كوب سكر نصف كوب من الزيت النباتي.

طريقة التحضير ، قومي بتسخين الفرن أولا قبل تجهيز الكيك قم بتجهيز الوعاء وإضافة خليط الكيك مع الفانيليا ونضيف الزيت والبيض وتقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس وتصبح عجين متجانسة، بعد ذلك نتركها في الثلاجة على الأقل لمدة ثلاثين دقيقة ويتم تشكيل العجين إلى كرات بحجم 1 بوصة.

بعد ذلك يتم تغليفها في السكر ونضعها في ورق الزبدة ثم ضعيها في صينية الفرن، واخبزي الكوكيز لمدة عشر دقائق على نار متوسطة حتى تنضج ثم يتم تغلق الكوكيز حتى يبرد لمدة نصف ساعة ثم يتم وضعه في طبق التقديم وتناوله.

طريقة عمل خليط كيك الشوكولاتة

المكونات، نصف كوب من الزيت النباتي 2 حبة بيض خليط كيك الشوكولاته كوب من السكر الأبيض.

طريقة التحضير ، في الخطوة الأولى نبدأ بتسخين الفرن ونقوم بوضع ورق الزبدة في الصينية ثم نقوم بتجهيز وعاء ونضع فيه الزيت النباتي والبيض وتقلب المكونات مع بعضها لمدة عشر دقائق ثم نضيف خليط الكيك إلى البيض وتقلب جيدا حتى يتجانس، ثم ضعي السكر البودر في وعاء مسطح وضعي عليه العجين وتقومي بتشكيلها على هيئة كرات متوسطة الحجم.

في الخطوة التالية قومي بتقليب الكوكيز في السكر البودر حتى تغطيها ثم اتركي بينهم مسافة وتركها في الثلاجة لمدة عشرون دقيقة ثم قومي بتغليفها وضعيها في الفرن لمدة عشر دقائق وبعد أن تنضج يتم وضعها فى أطباق التقديم وتناولها وبالهناء والشفاء.