شوف عروض لولو هايبر ماركت جوالات بأسعار مذهلة طوال فترة تخفيضات لولو ماركت السعودية

مع عروض لولو هايبر ماركت السعودية الاختيارات أمامكم عديدة للاختيار بينها وذلك فيما يتعلق بالهواتف الذكية، من بينها جوالات ابل ومجموعة من جوالات سامسونج في الفئة السعرية المتوسطة، وجوالات أخرى وردت في نشرة عروض لولو ماركت بأقوى التخفيضات، ونعرض لكم مواصفات الجوالات مع الأسعار في فترة تخفيضات لولو هايبر التي يُمكن شراء الجوالات خلالها بأسعار مغرية بدايةً من يوم 25 أغسطس 2021 وحتى 4 سبتمبر.

عروض لولو هايبر ماركت جوالات

لولو هايبر ماركت يُقدم جوالات ابل بتنزيلات كبرى، والتي تُعد اختيار موفق لك إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي عملي وبه كل المواصفات المطلوبة بدايةً من حجم الجوال المناسب للغاية، كاميرا تتيح لك إلتقاط صور نقية، واضحة، وبجودة مذهلة، رامات تتراوح بين 3 جيجا وحتى 6 جيجا، حيث نجد رامات 6 جيجا في جوال ايفون 12 برو ماكس وايفون 12 برو، 4 جيجا رام في ايفون 12، 3 جيجا رام في ايفون XR، وإلى جانب عروض الجوالات توجد تخفيضات على أسعار إلكترونيات ابل مثل سماعات اير بودز وساعة ابل.

جوال ايفون 12 برو ماكس بذاكرة داخلية 256 جيجابايت، بسعر 4999 ريال سعودي بدلًا من 5699 ريال سعودي.

جوال ابل ايفون 12 برو 256 جيجابايت، بسعر 4599 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي.

ايفون XR بذاكرة داخلية 128 جيجابايت، بسعر 2299 ريال سعودي بدلًا من 2899 ريال سعودي.

عروض لولو

لمن يبحث عن جوالات في الفئة السعرية المتوسطة بأفضل الإمكانيات نقدم لكم عروض الجوالات من سامسونج في لولو ماركت السعودية، من بينها جوالات سامسونج جلاكسي S21 بكافة إصداراتها وحتى جوال سامسونج جلاكسي S21 الترا، واهم ما يميز هذه السلسلة هو البطارية الكبيرة التي تصمد لمدة طويلة، وأيضًا شبكة 5G التي تتسم بسرعتها الفائقة مقارنةً بشبكة 4G، وأيضًا الرامات العالية حيث تصل إلى 16 جيجا رام في سامسونج جلاكسي S21 Ultra.

جوال سامسونج جلاكسي S21 5G، رامات 12 جيجا، 128 جيجابايت، بسعر 2699 ريال سعودي بدلًا من 3349 ريال سعودي.

جوال سامسونج جلاكسي S21 Ultra 5G، ذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت، مع قسيمة شراء هدية بقيمة 100 ريال، بسعر 3999 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي.

لولو ماركت جوالات هواوي

مفاجآت مذهلة من لولو هايبر ماركت على الهواتف الذكية، فيوجد هدايا مجانية على جوالات هواوي مثل سماعة هواوي GT، وتتعدد هواتف هواوي الذكية مثل هواوي نوفا 8 الذي يدعم شبكة الجيل الخامس 5G، والشاحن المرفق معه يأتي بخاصية الشحن السريع بحيث يتم شحن البطارية في أقل مدة، وإليكم العروض بالتفصيل: