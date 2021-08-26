نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تعرف على أجدد عروض هيونداي السعودية اليوم في المقال التالي
نقدم لكم أقوى وأجدد عروض هيونداي السعودية اليوم والتي ينتظرها الكثير وبالفعل بدأت بقوة من أمس الموافق 24 أغسطس والتي تعد واحدة من أقوى العروض الصيفية التي تساعدك على توفير أموالك على عمليات الصيانة والكشف على أجهزة وملحقات السيارة بخصومات تبدأ من 25% حتى 30% تشمل تلك العروض تقديم قطع غيار فاخرة مما يضمن لكن مستوى عالي من السلامة والحماية على الطريق وأداء مثالي لا تفوت الفرصة الآن واستفيد من العرض ولمزيد من العروض يمكنكم زيارة موقع ثقفني الذي يقدم لكم دائمًا كل ما هو جديد.
على أجدد عروض هيونداي السعودية اليوم
بدأت عروض هيونداي السعودية أمس على صفحات التواصل الاجتماعي والتي وجدت تفاعلاً كبيرًا من أصحاب سيارات هيونداي وتلك العروض ساهمت في توفير أقصى درجة من راحة البال لصيانة سيارتك بأقل سعر وأعلى خصومات تعرف على أجدد العروض:
- فحص مجاني على أقمشة الفرامل سواء خلفية وأمامية وأسطوانة الفرامل.
- كما يوفر المركز فحص مجاني على المساحات وماء المساحات الرديتر والبطاريات.
- تطبق الشروط والأحكام مع العلم أن العرض ساري حتى 31 أغسطس 2021.
أجدد عروض هيونداي السعودية على قطع الغيار
من الآن لا داعي للقلق أو البحث عن قطع الغيار في مكان آخر لأننا نقدم لكم أقوى العروض على قطع غيار هيونداي التي تمنحك أداء مثالي وتجعلك دائمًا متحكم في زمام الطريق مع قطع الغيار الأصلية.
- احصل الآن على خصم يصل إلى 40% على قطع الغيار.
- كما يوفر خصم أيضًا يصل إلى 25% على أجور اليد في حالة إذا ما تمت الصيانة داخل المركز.
- تطبق الشروط والأحكام.
أجدد عروض هيونداي السعودية على السيارات
- توفر عروض هيونداي خصومات تصل إلى 20% على الصيانة الدورية الخاصة بسيارة سانتافيه.
- كما توفر خصم أيضًا 20% على صيانة سيارة أزيرا.
- كما توفر خصم على خدمات الصيانة للسيارات التي بلغت أكثر من 40,000 كم.
- مع العلم أن هذا العرض لا يستخدم مع الحملات الترويجية الأخرى.
- فحص مجاني على مكيفات السيارة وإعادة شحنها مع العلم أن هذا العرض متوفر داخل جميع فروع مركز صيانة هيونداي وعدد من مراكز الخدمة السريعة.
- لا تفوت الفرصة الآن ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات برجاء التواصل على الرقم التالي: 8001240191
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