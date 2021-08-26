شوف عروض أسواق الجزيرة أجدد عروض العودة للدراسة

نعرض لكم اليوم أجدد عروض أسواق الجزيرة والتي بدأت بالفعل تحت مسمى عروض العودة للدراسة معل العلم أن العروض متاحة داخل جميع الفروع وحتى يوم 31 أغسطس لا تفوت الفرصة الآن واحصل على ما تحتاج بأعلى الخصومات وأقل الأسعار ولمزيد من المعلومات حول العروض المتوفرة داخل الأسواق الكبرى مثل العثيم والجزيرة وبنده وغيرها زوروا موقعنا ليصلك كل جديد.

عروض أسواق الجزيرة على المنتجات والسلع

نقدم لكم اليوم أهم العروض والخصومات من أسواق الجزيرة والتي يبحث عنها الكثير من الأشخاص تعرفوا على السلع المتاحة والمتوفر عليها العرض:

لايف بوي سائل غسيل الأيدي 200 مل بسعر 8.95 ريال سعودي.

كما يوفر عرض على سائل بخاخ سبراي معقم اليدين 60 مل بسعر 2.95 ريال سعودي.

أومو مسحوق غسيل اتوماتيك أو عادي 5 كيلو جرام بسعر 27.95 ريال سعودي.

كما يوفر عرض على كرتون الربيع شراب برتقال أو توت مشكل مكونة من 18 زجاجة*125 مل بسعر 16.95 ريال سعودي.

أبو كاس أرز بسمتي أبيض هندي 5 كيلو جرام بسعر 45.95 ريال سعودي.

نور زيت طبخ دوار الشمس 1.5 لتر بسعر 15.95 ريال سعودي.

كما يوفر عرض على حلواني إخوان مربى مشمس أو توت 400 جرام بسعر 4.95 ريال سعودي.

عبوة جبنة بوك قابلة للدهن 2*910 جرام بسعر 31.95 ريال سعودي.

عروض أسواق الجزيرة بمناسبة العودة للمدارس

روبيان كبير من ارتيك جولد 454 جرام بسعر 45.95 ريال سعودي.

سيبلو سمك فيليه مجمد 1 كيلو بسعر 26.95 ريال سعودي.

كما يوفر عرض على داري جبنة موزاريلا مبشورة 1 كيلو بسعر 24.95 ريال سعودي.

الطبيعة طبق بيض 30 حبة بسعر 13.95 ريال سعودي.

جبن حلوم قبرصي كامل الدسم 250 جرام بسعر 9.50 ريال سعودي.

كما يوفر عرض خاص على شهد جبن قشقوان هنغاري فاخر 350 جرام بسعر 18.95 ريال سعودي.

برتقال للعصير افريقي 1 كيلو بسعر 4.50 ريال سعودي.

تفاح أحمر 1 كيلو بسعر 5.95 ريال سعودي.

كما يوفر عرض على رمان يمني 1 كيلو بسعر 8.25 ريال سعودي.

ثوم صيني كيس صغير بسعر 3.50 ريال سعودي.

بصل أحمر كيس صغير بسعر 4.75 ريال سعودي.

بطاطس محلي 1 كيلو بسعر 2.50 ريال سعودي.

أقوى عروض أسواق الجزيرة على المأكولات البحرية