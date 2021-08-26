نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده لفترة محدودة على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده المتميزة مازالت مستمرة، وبشكل أفوى على جميع منتجات هايبر بنده في جميع دول الخليج Hyper Panda، وخاصة في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم مجموعة محلات بندة العديد من الخصومات، والتخفيضات لهذا الأسبوع على الأجهزة الكهربائية، والإلكترونية ذات التصنيع عالى الجودة، والإسم المميز في الأسواق لجميع عملاء بنده الجدد، والقدامى من عروض بنده الصفحة الرئيسية.

عروض بنده ماركت على الأجهزة الكهربائية

خصومات هائلة يقدمها لكم بنده ماركت بجميع فروعه في المملكة العربية السعودية، وكذلك العديد من الخصومات الأخرى منه في جميع فروعه بدول الخليج العربي، ومن ضمن خصومات السعودية على الأجهزة الكهربائية: عروضه على جهاز الشاشة الإل سي دي LCD من ماركة تي سي لإل اندرويد TCL android، وكذلك عرضه على التليفزيون المقدم من ماركة دورا Dora بخصم يصل إلى 40% كما هو موضح بالأسعار في الصورة السابقة.

عروض هايبر بندة اليوم Hyper Panda

يتوفر أيضاً لدى هايبر بنده العديد من الخصومات على: نقانق الدجاج من أمريكانا، وعلى ناجت الدجاج متميزة المذاق من أمريكانا، وأيضاً خصم على المسحب، وأيضاً على نجر الدجاج من أمريكانا، وكذلك عرض على أصابع الدجاج الحارالمقرمش، والعادي من ماركة أمريكانا، وعلى الكفتة البقري من أمريكانا.

عروض هايبر بنده على الإلكترونيات بالسعودية

ومازالت العروض مستمرة من هايبر بنده ماركت على جميع الأجهزة الكهربية، ومنها: عرض على المروحة العمودية من كليكون Clickon، وكذلك خصومات مميزة على المايكروويف بحجم الـ 20 لتر من نفس الماركة المميزة، وعلى خلاط، ومحضر الطعام من كليكون Clickon، وكذلك على الطباخ الكهربائي من الماركة نفسها، وعلى المراوح، والغلايات الكهربائية، كما يتوفر خصومات مميزة على براد المياه من كليكون، وعلى ثلاجات كليكون المميزة ذات السعة الكبيرة، والإمكانيات القوية المواكبة للعصر.

هايبر بنده ماركت اليوم

وتتوالى معنا العروض الكثيرة من هايبر بنده السعودية للصيف، وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، ومنها: خصومات مميزة على المكنسة الكهربائية من كليكون Clickon، وكذلك الخصم الممتاز من بنده على خلاط كليكون، وأيضاً على القلاية الهوائية من نفس الماركة الشهيرة ذات القدرة العالية على قلي الطعام بدون دهون، وبطعم مميز يجعله صحي أكثر، وموفر للزيوت، كما يتوفر لدى هايبر بنده العديد من الخصومات الممتازة، ويمكنكم زيارة أي من فروع بنده طوال أيام الأسبوع، كما يمكنكم طلب المنتجات من مجله بنده من خلال بنده اون لاين، فتابعوا دائما جديد بنده على موقع ثقفني يومياً.

فروع ومواعيد عمل هايبر بنده Panda

يتوفر في فروع هايبر بنده بأكملها جميع منتجات بندة في المملكة العربية السعودية: بالدمام، والمدينة، وفي فروعها بالرياض، وفي جدة، وفي غيرها من فروع بنده، والتي يمكن زيارتها من الساعة التاسعة صباحاً حتى الحادية عشر مساءاً، وهناك فروع لا تنام، وتفتح أبوابها لجميع الزوار في الأجازات أيضاً.