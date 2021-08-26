شوف سعر سيارة كيا 2022 k8 ومواصفاتها بجميع فئاتها في البلاد العربية

تعتبر سيارة كيا Kia 2022 من أشهر وأفضل موديلات السيارات لعام 2022، والتي يتوفر منها 3 فئات مختلفة، والتي تختلف قدراتها وإمكانياتها بحسب اختلاف الفئة، وكذلك يختلف سعرها من فئة لأخرى، لذلك يتهافت على البحث عنها بجميع فئاتها العديد من محبي السيارات الفارهة في جميع مواقع التواصل الإجتماعي في المملكة العربية السعودية بعد النجاح الذي حققته النسخ السابقة منها بالمملكة العربية السعودية للأعوام السابقة، وسوف تحمل الشركة شعارها الجديد لعام 2022 على سياراتها الألمانية من الطراز العالي لها، حيث تعد الشركة من أفضل الشركات العالمية في هذا المجال، وسوف نقدم لكم في هذه المقالة كل ما يخص أسعار ومواصفات سيارات كيا Kia الألمانية من تفاصيل:

شرح فئات سيارات كيا 2022 K8

تتوفر سيارة كيا 2022 بثلاث فئات مختلفة من إصدار الشركة الألمانية لها للعام الجديد، وهي:

الفئة الأولى: سيارة كيا Kia k8 LX 2022

الفئة الثانية: سيارة Kia k8 EX mid 2022

الفئة الثالثة: سيارة Kia k8 EX full

مواصفات الفئة الأولى لسيارة كيا Kia k8

يتوفر لديها مكيف خلفي بتحكم إلكتروني منفصل عن المقاعد الأمامية. بها مقاعد كهربائية مصنوعة من الجلد. ذات محرك بقوة 6 سلندر 3500ccK، وبقوة 300 حصان، وكذلك تحتوي على ناقل حركة 8 سرعات. وكذلك تحتوي على كاميرات وحساسات خلفية. تتميز السيارة بالإضاءات بالإضاءات الفول أي جي.

مواصفات الفئة الثانية من سيارة كيا 2022 K8 EX fULL

تتضمن السيارة على عدد 4 كاميرات بلس.

وتتميز أيضاً بسقف بانوراما.

كما تحتوي على نظام تحكم المسار.

وعلى نظام القيادة اللألية الكاملة للسيارة.

كما يتوفر لديها أيضاً نظام تحكم إلكتروني بالكراسي الخلفية.

كما أن كراسي السيارة مصنوعة من الجلد الطبيعي.

كما يتوفر أيضاً لديها سقف بانوراما.

وكذلك يتميز أيضاً بوجود نظام التحذير الأمامي.

وكذلك نظام التحذير الخلفي.

وتتميز أيضاً بوجود نظام التحكم في المسار.

مواصفات الفئة الثالثة من سيارة كيا Kia k8 EX mid 2022

يتوفر أيضاً في إصدارات كيا للعام الجديد 2022 فئة ثالثة من سيارات 2022 بمواصفات مميزة جداً، وهي: