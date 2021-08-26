شوف عروض العثيم الأسبوعية في السعودية بخصومات تصل إلى 40% على المنتجات

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عروض العثيم الأسبوعية في السعودية، تعد شركة العثيم واحدة من أشهر الشركات المختصة في بيع المنتجات الغذائية والسلع ومنتجات العناية بالمنزل والهواتف المحمولة في المملكة العربية السعودية، كما تقوم شركة العثيم بتقديم باقة من أفضل العروض لكل عملائها في المملكة، هذه العروض التي تحتوي على عدد كبير من المنتجات والسلع التي يحتاج إليها العملاء كل يوم، لذلك ينتظر العملاء هذه العروض لشراء جميع المنتجات والسلع بأقل الأسعار المتاحة، يتم تغييرعروض العثيم بتغيير هذه العروض بشكل مستمر، وسنقوم في هذا المقال بعرض مجموعة من هذه العروض. عروض العثيم الأسبوعية بلغ سعر علبة بطاطس تاستو رفيعة 2500 جم 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 21 ريال سعودي.

علبة طماطم فايرنو مقشرة 400 جم بسعر 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 12 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة مناديل وجه داكس كيس 180 حبة 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 25 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة مناديل مطبخ ركس 8 رول 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.

علبة أكياس نفاية شير بربطة 30 جالون 16 بلغ سعرها ريال سعودي بدلاً من سعر 20 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة ركس بودرة اصفر 25 كجم 80 ريال سعودي بدلاً من سعر 108 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة مطهر أرضيات ركس ليمون 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 16 ريال سعودي. أقوى عروض العثيم اليوم سعر علبة أرز فيكتو الابيض بسمتي 5 كجم بلغ سعره 28 ريال سعودي بدلاً من سعر 42 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة لقمة القاضي الرياض 4 ريال سعودي بدلاً من سعر 6 ريال سعودي.

سعر علبة نشاء رياض فود علب 450 جم بلغت 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 10 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة مشروم كامل هالي 400 جم 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 14 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة بيكنج بودر الرياض فود علب 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي.

سعر علبة زيت فيكتو للطبخ 1.5 لتر بلغت 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة جبن نادك كاسات كريم شيدر 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودي.

بلغ سعر علبة حليب السعودية شوكولاتة 200 مل 18 ريال سعودي بدلاً من سعر 23 ريال سعودي.

علبة زبدة فول سوداني قودي ناعم 510 جم بلغ سعرها 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية في السعودية بخصومات تصل إلى 40% على المنتجات - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية في السعودية بخصومات تصل إلى 40% على المنتجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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