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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات وخصومات تصل ل 55% لمدة 7 أيام في المقال التالي
عروض اكسترا في السعودية، شركة اكسترا في السعودية من أكثر الشركات المعروفة والمميزة التي تتخصص في بيع كل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات وأجهزة المنزل الحديث والمطبخ، كما تقوم شركة اكسترا بتنظيم باقة من الخصومات والعروض المختلفة على كل أقسام الشركة المختلفة، هذه العروض التي تعتبر مفضلة لدى الكثير من العملاء.
عروض اكسترا في السعودية
تقوم شركة اكسترا في المملكة بتنظيم مجموعة مختلفة من الخصومات والعروض الأسبوعية التي ينتظرها العملاء بشكل مستمر، حيث تمتلك شركة اكسترا مجموعة مميزة من الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والهواتف المحمولة المختلفة، لذلك يرغب الكثير من العملاء بالاستفادة من هذه العروض لأقصى درجة.
عروض اكسترا الأسبوعية
- خصومات اكسترا بلغ سعر غلاية برنسيس طقم إفطار غلاية وصانعة قهوة ومحمصة خبز 279 ريال سعودي بدلاً من سعر 379 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا بلغ سعر غلاية فيليبس ستانلس ستيل 2 لتر 2200 واط 219 ريال سعودي بدلاً من سعر 279 ريال سعودي.
- بلغ سعر غلاية براون السريعة 3000 واط مساحة 2 لتر 189 ريال سعودي بدلاً من سعر 289 ريال سعودي.
تخفيضات اكسترا
- عروض اكسترا اليوم بلغ سعر غلاية تيفال الكهربائية 2 لتر 2400 واط لون أبيض 99 ريال سعودي بدلاً من سعر 139 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا بلغ سعر غلاية وطقم إفطار كامل 2 لتر ومحمصة خبز 2 شريحة 230 ريال سعودي بدلاً من سعر 290 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا بلغ سعر غلاية ماء كلاس برو الكهربائية الزجاجية 2 لتر 70 ريال سعودي بدلاً من سعر 80 ريال سعودي.
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