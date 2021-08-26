شوف عروض السيف غاليري على الأجهزة المنزلية تصل إلى 60%

عروض السيف غاليري على الأجهزة المنزلية تصل إلى 60%، بالرغم من أن شركة السيف غاليري هي أحد الشركات الجديدة بالسوق السعودي حيث أقامت أول معرض خاص بها بعام 2006، ولكنها سريعًا حققت شهرة واسعة وكانت قادرة على كسب ثقة الكثير من العملاء، والآن هي لها موقع ألكتروني ينافس أهم وأشهر المتاجر الإلكترونية في مجال بيع الأجهزة والأدوات المنزلية الصغيرة.

عروض السيف غاليري على الأجهزة المنزلية تصل إلى 60%

يعمل متجر السيف غاليري على تقديم كافة المميزات لكل عملائه بالمملكة السعودية، وذلك من خلال تقديم عروض وتخفيضات تجعل أسمه في القمة، حيث وصلت التخفيضات إلى أكثر من نصف ثمن المنتج، أختارنا لكم مجموعة مميزة من هذه العروض.

عروض أجهزة المطبخ الكهربائية

يقدم متجر السيف غاليري عروض وتخفيضات كبيرة على أهم أجهزة المطبخ الكهربائية مثل… مثل الغلايات أجهزة صناعة القهوة الكهربائية، وأواني الضغط لتسوية الطعام في أسرع وقت، والشوايات، والخلاطات، وأجهزة فرم اللحم ومجموعة أخرى من أفضل أجهزة المطبخ الكهربائية اخترنا لكم أفضلها.

مفرمة لحم مصنوعة من الاستيل ماركة إديسون، بسرعة 1200- 3000 واط، بسعر 377 ريال بدلاً من 499 ريال.

عروض مميزة جداً على جهاز قلي وتحمير الطعام الكهربائي بدون زيت اشتري واحد واحصل على الأخر مجانًا بسعر 879 ريال فقط .

يمكنك الآن أيضًا شراء إناء ضغط لطهي الطعام سريعًا مع خبازة كهربائية لصنع البيتزا والمعجنات، بسعر 588 ريال بدلاً من 852 ريال.

وأيضًا جهاز كهربائي لقلي وتحمير الطعام بدون زيت ماركة إديسون مع خبازة كهربائية، بسعر 649 ريال بدلاً من 1087.

مع باقة الشيف اشتري كيتشن ماشين 6 وظائف بسرعة 1000 واط مع جهاز كهربائي لقلي وتحمير الطعام بدون زيت ماركة إديسون، بسرعة 1400 واط مقاس 3.2 لتر، بسعر 777 ريال بدلاً من 1265 ريال.

وباقة ست البيت تقدم خبازة كهربائية ماركة إديسون مع مقلاة كهربائية ديجيتال باللون الأسود بسعر 749 ريال بدلاً من 1132 ريال.

جهاز كهربائي لعصر وتقطيع وخفق الفاكهة 4 قطع، بقوة 800 واط، وأحصل معه على ضمان 3 سنوات، بسعر 299 ريال بدلاً من 439 ريال.

أحصل على مجموعة تحضير الطعام 4 قطع، خلاط يدوي وكبة ومضرب ومطحنة وعصارة، بقوة 400 واط، بسعر 109 ريال بدلاً من سعر 139 ريال.

جهاز كهربائي لغلي الماء لتحضير المشروبات الساخنة، بسعة 1.7 لتر، باللون الأسود، بسعر 66 ريال بدلاً من 99 ريال.

هكذا نكون قدمنا عروض السيف غاليري على الأجهزة المنزلية تصل إلى 60%