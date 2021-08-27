شوف خصومات في بنده هايبر بالسعودية اليوم على السلع الغذائية

عروض بنده هايبر في المملكة العربية السعودية اليوم، عروض بندة في السعودية من العروض الدائمة التي تناسب كافة الفئات، فأسواق بندة التجارية في المملكة العربية السعودية من أهم المتاجر التي تقدم إليكم أفضل الأسعار التي تناسب الجميع، فيوجد لبندة أكثر من فرع وجميعهم يعملون على تقديم أفضل المنتجات لكافة العملاء، فالآن عزيزي العميل إذا كنت ترغب في شراء الكثير من المنتجات يمكنك التوجه لأقرب فرع من فروع بندة فيوجد لها فرع في الدمام وجدة ومكة والمدينة المنورة فنحن دائماً نعمل من أجل خدمتكم.

خصومات بندة في المملكة العربية السعودية:

تحتوي العروض على الكثير من المنتجات التي من أهمها مكرونة إيطاليانو وزيت نباتي نخيل ومزيج زيت متبقي الزيتون الباشا وأرز سيلا هندي ديرة الخير وبصل أحمر مصري وشوكولاتة جالاكسي وسائل مطهر ومعقم ديتول وسائل غسيل الصحون بندة وعب أحمر محلي وشبيهة قشطة تادك وصدور دجاج طرية وحفائظ للأطفال بيبي جوي وشامبو هيد أند شولدر ولوشن للجسم وورق مطبخ أونو.

تخفيضات بندة الأسبوعية في المملكة العربية السعودية:

تقدم بندة إلى جميع عملائها سلسلة من العروض التي تحتوي على الكثير من المنتجات والمواد الغذائية والخضروات الطازجة:

خضروات جود فوود عبوة 400 جم 2 عبوة بسعر سبعة ريال سعودي. جبنة كريم قابلة للدهن بوك عبوة 910 جم 17 ريال سعودي. مكرونة إيطاليانو عبوة 400 جم 5 عبوات 9 ريال سعودي. بسكويت أوريو عبوة 6 حبة 38 جم عبوتان بسعر 19 ريال سعودي. حلاوة طحينية سادة الجبل عبوة بوزن كيلو جرام بسعر 8 ريال سعودي. جبنة جودا أو ايدام بريزدين عبوة 1 كجم بسعر 37 ريال سعودي. قشطة طازجة زينة عبوة بوزن كيلو جرام بسعر 24 ريال سعودي. بسكويت مصري طويل عبوة 1 كيلو جرام بسعر 18 ريال سعودي. كيك إنجليزي ماريا عبوة وزنها 250 جرام 5 ريال سعودي. خليط زبدة غير مملحة فونتا بيور عبوة بوزن كيلو جرام بسعر ثمانية ريال سعودي. شوكولاتة مشكلة 35 حبة عبوة وزنها 710 جرام بسعر 26 ريال سعودي.

يمكنكم الآن التوجه إلى متجر بندة في كافة الفروع المتواجدة بالسعودية وستحصلون على كل ما ترغبون فيه بكل تأكيد فنحن دائماً في خدمتكم.