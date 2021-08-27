شوف عروض اكسترا على الأجهزة الإلكترونية في السعودية

عروض اكسترا، توفر معارض اكسترا داخل المملكة العربية السعودية باقة كبيرة من العروض على عدد من الموديلات المختلفة من الجوالات وعلى عدد من الماركات العالمية، ومنها أجهزة آبل وسامسونج وشاومي وهواوي وأوبو وفيفو والكثير من الماركات الأخرى، ويقدم اكسترا عروض أخرى على الشاشات وأجهزة الكمبيوتر، ويقدم لك المنتجات بفترة ضمان تصل إلى 36 شهر، ويوفر اكسترا عبر موقعة الإلكتروني على الإنترنت إمكانية مساعدتك في الاستفسار على أجدد الإصدارات والمنتجات وأفضل العروض على الأجهزة والمنتجات الأفضل مبيعا داخل المعرض، هذا بالإضافة إلى إمكانية الحجز المسبق للمنتجات، كما يعمل المعرض على توفير خدمة التقسيط وذلك لتسهيل الشراء على المشتري، فقد تصل مدة التقسيط إلى 36 شهراً وهي فترة كبيرة يتميز بها اكسترا عن غيرة من المعارض داخل المملكة.

عروض اكسترا على الأجهزة الإلكترونية:

احصل على عرض اكسترا على جهاز كمبيوتر أيسر أسبير 5، كور أي7، 15 بوصة، رام 12 جيجا، 1 تيرا إس إس دي، فضي اللون، مقدم من اكسترا بسعر 4199 ريال سعودي، وعند شرائك الجهاز كاش سوف تحصل عليه بسعر 3329 ريال سعودي، أي ما يجعلك توفر حوالي 870 ريال سعودي، كما يوجد خصم على يصل إلى 20.71%، إدفع 160 ريال سعودي على مدة 36 شهرا عند شرائك الجهاز بالتقسيط، كما يأتي الجهاز مع عدد 2 هدايا مجانية وبقيمة 418 ريال سعودي.

يمكنك شراء الهاتف الذكي سامسونج جالكسي إس 21 بلس، 5 جي، بمساحه تخزين 128 جيجا، أسود اللون، يأتي الجهاز بخصم يصل إلى 10% عند شرائك المنتج كاش ونقدا، وفر 400 ريال سعودي عند شرائك الجهاز كاش، سعر الجهاز قبل الخصم هو 3999 ريال سعودي، أما بالنسبة لسعر الجهاز بعد التخفيض فهو 3599 ريال سعودي، كما يمكنك الحصول على المنتج من Taqsset Extra فتدفع 172 ريال سعودي شهريا ولمدة 36 شهراً.

وفر 1500 ريال سعودي من أموالك مع معارض اكسترا. اكسترا تقدم خصم 18.75% على شاشة سامسونج. الشاشة تأتي بمساحه 49 بوصة. عالية الوضوح منحنية، باللون الأبيض. سعر الشاشة قبل التخفيض هو 7999 ريال سعودي. بينما عند شراء الشاشة كاش يقدمها لك اكسترا بسعر 6499 ريال سعودي. كما يوفر لك اكسترا إمكانية شراء الجهاز بالتقسيط من تسهيل للتقسيط فيمكنك سداد القسط على مده 36 شهر. ولكن سيتم دفع مبلغ 311 ريال سعودي شهريا حتى انتهاء مده القسط.

الميزات الرئيسية الشاشة: