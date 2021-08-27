نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الجديدة على التجهيزات المنزلية والكهربية في المقال التالي

للأسبوع الثاني على التوالي تستمر عروض هايبر بنده المتميزة على مئات السلع. يمتلئ بروشور عروض بنده هذا الأسبوع بخصومات كبيرة على السلع الغذائية والملابس ومنتجات العناية بالشعر والبشرة. فضلاً عن منتجات العناية بالطفل والمنزل. كما توجد تخفيضات كبيرة على التجهيزات المنزلية من أدوات المطبخ والأجهزة الكهربية المختلفة وهذا ما نحن بصدد الحديث عنه في هذا المقال. عروض هايبر بنده الجديدة متوفر في جميع فروع بنده غلاية كهربائية أرايتي بسعر 39 ريال بدلاً من 109 ريال.

قطاعة كينوود لتقطيع الخضر بسعر 99 ريال بدلاً 169 ريال.

مكنسة فيليبس قدرة 1800 وات بسعر 199 ريال بدلاً من 339 ريال.

موزع مياه كي أون بسعر 299 ريال بدلاً من 509 ريال بفرق سعر 210 ريال. فرن كهربائي أي تي سي سعة 45 لتر مقابل 182.5 ريال بدلاً من 365 ريال سعودي. عند شراءك هذا المنتج ستتمكن من توفير مبلغ قدره 182.5 ريال أي أن نسبة الخصم على هذا المنتج 50%. عروض بندة على الإلكترونيات يوفر الهايبر عرض ممتاز على تابلت لينوفو ام 10 حيث يعرض الآن بسعر 599 ريال بدلاً من 699 ريال. اي أن مبلغ الخصم 100 ريال سعودي.

سماعة توشيبا اللاسلكية متوفر منها BT800 بسعر 139 ريال بدلاً من 199 ريال. أيضاً يوجد BT1200 مقابل 199 ريال بدلاً من 349 ريال.

كيبل شحن أيفون طول متر بسعر 65 ريال بدلاً من 89 ريال. يوجد أيضاً كيبل شحن أيفون بطول 2 متر مقابل 89 ريال بدلاً من 129 ريال.

طابعة اتش بي الكل في واحد مقابل 179 ريال بدلاً من 199 ريال.



تلفزيون تي سي إل 50 بوصة أندرويد مع خدمة التوصيل والتركيب المجاني للمنتج من panda. يمكنك طلبه الآن مقابل 1699 ريال بدلاً من 2299 ريال.

اشتري تلفزيون سكاي وورث جوجل 70 بوصة واستفد من خدمة التوصيل والتركيب المجاني بالإضافة إلى المميزات الرائعة للمنتج. متاح للشراء الآن من أي فرع من فروع هايبر بنده مقابل 2999 ريال بدلاً من 4499 ريال. يكون مبلغ الخصم على هذا المنتج بقيمة 1500 ريال سعودي.



هاتف شاومي ريدمي 9 تي بسعر 599 ريال بدلاً من 689 ريال بفارق سعر لصالح المشتري قدره 90 ريالاً.

جوال سامسونج أي 12 بشريحتين 4 جيجا لذاكرة التخزين متوفر مقابل 599 ريال سعودي فقط. الوسوم عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الجديدة على التجهيزات المنزلية والكهربية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض هايبر بنده الجديدة على التجهيزات المنزلية والكهربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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