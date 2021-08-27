نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض مفروشات العبد اللطيف السعودية للأثاث المنزلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم أجدد عروض مفروشات العبد اللطيف السعودية على الأثاث المنزلي والتي يمكنك من خلالها فرش منزلك في أسرع وقت وبأقل الأسعار وأفضل التصاميم التي لن تجدها في أي مكان آخر، وتأكد بانك ستحصل على متانة وجودة أثاث عالية سواء في الكنب أو الغرف أو الديكورات مثل المرايا والألواح وليصلك المزيد من الخصومات والعروض زوروا موقعنا.

أجدد عروض مفروشات العبد اللطيف السعودية

لعشاق الطراز المختلف والأثاث المتميز يمكنكم الآن شراء أفضل أنواع الأثاث والأخشاب مع عروض مفروشات العبد اللطيف السعودية التي تساعدك على توفير أموالك وشراء الأثاث الذي تحتاجه في منزلك ومن أبرز العروض المتوفرة داخل المتجر:

طاولة طعام (سفرة) تصميم مثالي وأكثر من رائع مكونة من 12 كرسي + بوفيه أنيق.

مدة التوصيل من أسبوع إلى أسبوعين.

كما يوفر عرض خاص ومميز وهو توصيل وتركيب مجاني في المدن التالية جدة/ خميس مشيط/ تبوك/ الرياض/ الخبر/ الطائف/ الدمام/ المدينة مع العلم إذا كان التوصيل خارج المدن المذكورة.

الخامة خشب وبلد المنشأ الصين.

يوفر سعر خاص 20,504.50 ريال سعودي مع العلم أن هذا السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة.

عروض مفروشات العبد اللطيف السعودية اليوم

إذا كنت تبحث عن أثاث أو ديكورات بتصميم رائع ومثالي يتناسب مع منزلك عليك أن تستغل الفرصة وتستمتع بسعر أقل مع خصومات وعروض مفروشات العبد اللطيف السعودية.

طاولة تخزين جانبية

تتميز بسعة كبيرة ومناسبة للتخزين الكتب والمقتنيات الخاصة بك.

كما تتميز أيضًا بتصميم أكثر من رائع حيث يمكنك وضع بعض التحف على سطح الخزانة.

مقاسات مناسبة تجعل مساحتها تتوافق مع مساحة الغرفة: 90*35*70 سم.

كما يوفر عليها خصم خاص والسعر بعد الخصم 328.90 ريال سعودي السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

متوفرة باللون الأبيض، الخامة خشب، بلد المنشأ البرازيل.

عروض مفروشات العبد اللطيف السعودية على الديكورات

عروض وخصومات رائعة على القطع الفنية والديكورات لا تفوت الفرصة الآن واحصل على ما تحتاج الآن بأقل سعر.