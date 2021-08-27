شوف أجدد عروض بنده هايبر ماركت السعودية على الإكترونيات

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عمر شويل - جدة ينتظر أهل المملكة عروض بنده هايبر ماركت السعودية والتي تعد واحدة من اقوى العروض الموجودة في المتاجر والأسواق والتي تهدف دائمًا إلى توفير أموال المشتري ومساعدة المستهلكين على تلبية وتوفير الاحتياجات المنزلية والسلع الغذائية بأقل سعر، وقد بدا أقوى التخفيضات من اليوم 26 أغسطس والمستمرة حتى يوم 1 سبتمبر استمتع الآن بعروض العودة إلى المدارس المتوفرة في جميع فروع بنده هايبر ماركت، لا تفوت عليك العروض وتعرف على المزيد من الخصومات المتاحة من خلال زيارة موقعنا.

عروض بنده هايبر ماركت السعودية على الإكترونيات

نقدم لكم اجدد عروض بنده هايبر ماركت والمتوفرة على المنتجات والسلع المختلفة وقد بدأت حملات إعلانية عن وجود تخفيضات على الإلكترونيات وتحديدًا أجهزة التابلت.

ومع العودة إلى المدارس قد يحتاج الطلاب إلى وجود تابلت لاستخدامه في الدراسة والتطبيق والتواصل عبر المنصات التعليمية المختلفة.

احصل الآن على تابلت لينوفو إم V المميز بسعر لا يصدق فقط 399 ريال سعودي.

يحتوي على العديد من المزايا منها:

تخزين داخلي يصل إلى 32 جيجا بايت مما يساعدك على تحميل التطبيقات والألعاب المختلفة.

كما يتميز أيضًا بذاكرة رام تصل إلى 2 جيجا بايت.

يتميز أيضًا بدعم اتصال شرائح 4G.

كما يتميز بحجم مناسب للشاشة 10.1 بوصة.

كما يحتوي على بطارية بسعة تصل إلى 5000 مللي أمبير.

يمكن استخدامه أيضًا في إجراء المكالمات الهاتفية وليس فقط للتعلم والدراسة.

هذا العرض متوفر فقط داخل بنده هايبر ماركت ولا يشمل متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية.

مدة انتهاء العرض 28 أغسطس لا تفوت الفرصة الآن وكن واحدًا من مئات الفائزين بعروض وتخفيضات بنده هايبر ماركت.

عروض بنده هايبر ماركت السعودية اليوم

بدأت أقوى العروض في بنده هايبر ماركت يوم منذ أمس الموافق 25 أغسطس والمستمرة حتى يوم 28 أغسطس، لمزيد من الخصومات انتظروا أقوى العروض المتوفرة في يومي الخميس والجمعة.

كما يوفر أيضًا عروض على جميع السلع الاستهلاكية والمنتجات الغذائية الطازجة ومنتجات العناية بالجسم والبشرة لا تفوت الفرصة الآن واحصل على ما تريد بأقل سعر.

كما يمنحكم خصومات هائلة توفر لك أكثر من 300 ريال سعودي تسوق الآن وقم بشراء ما تحتاج من بنده هايبر ماركت.