شوف عروض مكتبة جرير الاسبوعية عروض عودة المدارس

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير الاسبوعية عروض عودة المدارس بدأت في كافة فروع المملكة.

حيث تقدم المكتبة الكثير من العروض الضخمة والمميزة للغاية، احصل على كل ما تحتاجه من أجهزة وأدوات مدرسية بأقل وأرخص الأسعار.

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عروض مكتبة جرير الاسبوعية عروض عودة المدارس

تعرف على عروض مكتبة جرير الاسبوعية عروض عودة المدارس:

سامسونج جالكسي زد فولد3 سعة 256 جيجابايت، بسعر 6799 ريال سعودي.

كما توفر عرض على سامسونج جالكسي زد فليب 3 سعة الجوال 256 جيجابايت، أخضر اللون، سعره 3999 ريال سعودي.

عرض على شاشة ال جي 65 بوصة، تلفزيون ذكي، أسود اللون سعر 7999 ريال سعودي.

كما توفر عر على هايسنس 75 بوصة دقة عالية، الترا اتش دي دي ال اي، بسعر 3999 ريال سعودي.

عرض على شاشة ال جي 55 بوصة دقة نانو سل الترا، بسعر 4199 ريال سعودي.

كما يوجد عرض على هواوي ميت بوك اكس، كمبيوتر محمول 13 بوصة، بسعر 4599 ريال.

عرض على جهاز ريز بليد ، كمبيوتر محمول بعر 11199 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير الاسبوعية عروض عودة المدارس

كما توفر مكتبة جرير الكثير من الخصومات المذهلة على أدوات وحقائب المدارس احتفالًا بعودة المدارس:

عرض على حقائب نايكي ايليمنتال، مع ملحقات الحقيبة بسعر 99 ريال سعودي.

كما توفر عرض على نايكي هايوارد فيوتشرا حقيبة ظهر ، بسعر 198 ريال سعودي.

عروض على كافة أدوات المدرسة والأجهزة الإلكترونية.

عروض التخفيضات الكبرى

احصل على عروض مكتبة جرير الاسبوعية عروض عودة المدارس.

سامسونج 55 بوصة، دقة عالية، الترا اتش دي كيو ال اي، بسعر 3299 ريال سعودي.

كما توفر المكتبة عرض مميز على سكاي وورث 86 بوصة، الترا اتش دي دي، بسعر 8199 ريال سعودي.

عرض مذهل على كمبيوتر محمول سويفت بورش بسعر 6699 ريال سعودي.

بالإضافة إلى عرض على لينوفو يوجا، كمبيوتر محمول 14 بوصة بسعر 6299 ريال سعودي.

عرض على شاشة هاير 70 بوصة الترا اتش دي دي ال اي بسعر 3399 ريال سعودي.

كما توفر عرض على جهاز سامسونج جالكسي اس 21 ألترا، سعة الجهاز 256 جيجابايت، فضي اللون بسعر 4499 ريال سعودي.

عرض على لينوفو يوجا، لاب توب 2 في متحول واحد، تصميم مميز سعر الجهاز 6999 ريال سعودي.

عميلنا الكريم اذهب إلى أقرب فرع من مكتبة جرير الآن واستمتع بأقوى وأفضل العروض والخصومات الأسبوعية على كافة الأجهزة والأدوات المدرسية.