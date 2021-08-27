شوف عروض هايبر بنده السعودية الأسبوعية

هايبر بنده ، تقدم شركة بنده صاحبة أكبر سلسلة متاجر وأسواق تجارية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط والتي تمتد لأكثر من 200 متجر وهايبر ماركت منتشرين في جميع أرجاء المملكة السعودية، أقوى التخفيضات والخصومات على مختلف السلع الغذائية وجميع المنظفات المنزلية والعديد من المنتجات والأجهزة المنزلية المتنوعة بأعلى جودة وبأقل الأسعار، العروض سارية من 25 أغسطس الموافق 17 محرم إلى 31 أغسطس الموافق 23 محرم، جميع العروض متوفرة في كافة الفروع داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق هايبر بنده في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، أرز أبيض بنجابي الشعلان 10 كيلو بسعر 57.95 ريال بدلا من 79.50 ريال.

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هايبر بنده ، فوائد الحليب لصحة الجسم، يعمل على الحصول على نوم هادئ، يعمل على تعديل الحالة المزاجية والتخلص من الاضطرابات النفسية، التقليل من الإجهاد كما يساعد في ارتخاء العضلات لغناه بالفيتامينات والمعادن، يساعد في تقوية العظام لانة غني بالكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور، تقوية المناعة بسبب وجود البروتين بنسب كبيرة، التقليل من مخاطر السمنة، علاج حرقة المعدة بسبب تأثيره على تلطيف بطانة المعدة، الحفاظ على صحة القلب لاحتوائه على البوتاسيوم وهو عنصر جيد لتوسيع الأوعية الدموية، حليب مجفف كامل الدسم لونا 2.5 كيلو بسعر 52.95 ريال بدلا من 77.95 ريال.

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فوائد المشروم، يساعد في محاربة السرطانات وتقوية المناعة، يعمل على خفض ضغط الدم بسبب وجود كميات كبيرة من البوتاسيوم الذي يعمل على اتزان السوائل في الجسم، خفض مستوى الكوليسترول في الدم، تقوية العظام بسبب وجود فيتامين ج، الوقاية من فقر الدم وعلاجة لوجود الحديد بداخلة، يساعد في السيطرة على مرض السكري، مشروم قودي قطع 400 جرام بسعر 4.95 ريال بدلا من 7.95 ريال.

عروض هايبر بنده

فوائد ملح الطعام، يعمل ملح الطعام على الحفاظ على الماء بداخل الجسم يجعل الأنسان أقل عاطشا، يعمل على توازن السوائل بالجسم بسبب وجود الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد، تمنع الكميات الكبيرة من الملح البكتيريا التي تسبب تلف الطعام، يكمن ضرر الملح في ارتفاع مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثي، قصور وفشل القلب ومقاومة الأنسولين، ملح طعام ساسا 750 جرام 2+1 بسعر 6.95 ريال بدلا من 11.25 ريال.