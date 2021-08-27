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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 60% لفترة محدودة أو حتي نفاذ الكمية في المقال التالي
عروض جرير في السعودية، شركة جرير في السعودية من أكثر الشركات المعروفة التي تعمل على تقديم مستوى مميز من الخدمات لكل العملاء في كل فروعها، حيث تمتلك شركة جرير مجموعة كبيرة من الفروع في كل أنحاء المملكة، وتعمل شركة جرير على تنظيم مجموعة من العروض الأسبوعية لكل العملاء، هذه العروض التي يتم تغييرها من قبل الشركة بشكل مستمر ليستفيد منها عدد كبير من العملاء.
عروض جرير الأسبوعية تصل ل 55% على الشاشات والجوال من 15 أغسطس وحتي 31 أغسطس
عروض جرير السعودية
خصومات جرير من الشركات الكبيرة التي تهتم ببيع جميع الأدوات المكتبية وأدوات الدراسة وكل مستلزمات الطلاب المختلفة، كما أنه يوجد مجموعة كبيرة من الكتب العلمية الغير متوفرة في الأماكن الأخرى، وقامت شركة جرير بضم أقسام جديدة لفروعها مثل الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة.
تقوم شركة جرير بعمل عروض أسبوعية على كل الأقسام المختلفة في فروعها وتقوم الشركة بمشاركة هذه العروض عبر الموقع الإلكتروني الرئيسي للشركة أو من خلال الإعلان عنها في فروع شركة جرير، وتهتم الشركة بتغيير العروض.
تخفيضات جرير الأسبوعية
- تنزيلات جرير بلغ سعر طابعة اتش بي كولور لاسرجت برو ماسح ضوئي 1599 ريال سعودي بدلاً من سعر 1899 ريال سعودي.
- خصومات جرير بلغ سعر طابعة إتش بي مسح ضوئي 1069 ريال سعودي بدلاً من سعر بلغ 1349 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير بلغ سعر طابعة ابسون ايكو تانك مسح ضوئي متعدد الوظائف 1249 ريال سعودي بدلاً من سعر 1499 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم بلغ سعر طابعة ابسون ايكو تانك واحد في الكل مسح ضوئي 1349 ريال سعودي بدلاً من سعر 1999 ريال سعودي.
- بلغ سعر طابعة ابسون ايكو تانك متعددة الوظائف ومسح ضوئي 849 ريال سعودي بدلاً من سعر 1049 ريال سعودي.
- بلغ سعر طابعة اتش بي أوفيس برو ماسح ضوئي 729 ريال سعودي بدلاً من سعر 899 ريال سعودي.
- بلغ سعر طابعة اتش بي دسكجت بلس 369 ريال سعودي بدلاً من سعر 499 ريال سعودي.
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