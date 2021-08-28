نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم للإلكترونيات والتجهيزات المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم للإلكترونيات ، يستمر مهرجان العودة إلى المدارس من أسواق عبد الله العثيم في ابهارنا بالعروض الممتازة، ومنها عروض الأجهزة الإلكترونية كالجوالات والشاشات واجهزة اللابتوب والكمبيوتر، وكذلك الأجهزة المنزلية الضرورية كالخلاطات الكهربائية والمكانس الهوائية وغيرها، وتستمر عروض العثيم للإلكترونيات والتجهيزات المنزلية حتى يوم ٣١ من اغسطس أو حتى نفاذ الكمية.

عروض العثيم للإلكترونيات والتجهيزات المنزلية

بعد سيطرة شركة سامسونج على جوالات الفئة المتوسطة، عادت من جديد بهاتف سامسونج A51 ، ليأتي بشاشة بحجم ٦,٥ بوصة سوبر أموليد، بالإضافة إلى معالج ثماني النواة اكسنوس ٩٦١١، وكذلك معالج رسومي مالي Mali-G72 MP3 ، كما عالجت مشكلة الاصدار السابق ليأتي الاصدار الجديد بسعة ١٢٨ جيجا بايت، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 5+5+12+48 ميجا بكسل، وكاميرا امامية بدقة 32 ميجا بكسل، وبطارية 4000 ملي أمبير.

هاتف سامسونج اي ٥١ متوفر داخل عروض العثيم بسعر ٩٦٤ ريال سعودي.

هاتف تكنو كي اي 5 جي، بشاشة حجم ٦,٥٢ بوصة، وبطارية بقوة ٥٠٠٠ مللي امبير، ذاكرة داخلية ٦٤ جيجا، ورام ٣ جيجا، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة ١٣ ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية بدقة ٨ ميجا بكسل، في عروض العثيم بسعر ٣٨٥ ريال سعودي.

عروض الشاشات بأسواق العثيم

تتنافس الشركات في اصدار الشاشات الذكية ذات الإمكانيات العالية، لتأتي شركة أرو Arrow وتصدر شاشة ارو ال اي دي سمارت ٦٥°، لتأتي باللون الاسود فقط، ودقة الشاشة 1920 × 1080 لتستمتع بمشاهدة ممتعة دون تشويش، و اتش دي كامل، ومن اهم ما يميزها حجم الشاشة الكبير بقيمة ٦٥ أنش، والشاشة أيضاً عالية الوضوح null .

شاشة ارو ال اي دي سمارت ٦٥° داخل عروض العثيم بسعر1929 ريال سعودي.

شاشة أرو ال اي دي سمارت 4k ، بحجم ٥٥ انش، فل اتش دي 1080 ميجا بكسل، بسعر ١٤٩٩ ريال سعودي.

عروض العثيم للأجهزة المنزلية

وتتوالى عروض العثيم على الاجهزة المنزلية من أفضل العلامات التجارية كشركة كينوود، لنرى داخل العرض خلاط كينوود باللون الابيض بقوة ٥٠٠ وات، ودورق بسعة ٢ لتر، كما يحتوي على خيارين للسرعة، بالإضافة نبض، وقياس ملتي ميل، كما يأتي مع مطحنه اضافية.