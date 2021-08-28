شوف عروض نستو ماركت المنطقة الشرقية إلى 4 سبتمبر القادم

عروض نستو المنطقة الشرقية، بدءت عروض الأسبوع الجديد في نستو هايبر ماركت المنطقة الشرقية بعنوان مهرجان المنزل الكبير في نستو حيث تشمل العروض العديد من منتجات المنزل التي تحتاج إليها ربة المنزل طوال الوقت وتستمر عروض نستو لهذا الأسبوع إلى يوم أربعة من شهر سبتمبر القادم تعرفوا على العروض الأسبوعية المقدمة من هايبر ماركت نستو في المنطقة الشرقية.

عروض الأسبوع في نستو المنطقة الشرقية

تقدم عروض هذا الأسبوع في نستو ماركت المنطقة الشرقية على منتجات منزلية مختلفة مثل الملاءات والبطانيات والستائر والمناشف والأغطية بمختلف الأنواع والأشكال إرضاءً لكل ربة منزل والشراء ما ترغب به بسعر بسيط وهذه مجلة عروض نستو ماركت المنطقة الشرقية لهذا الأسبوع حتى يوم 4 سبتمبر القادم:

ستارة نافذة سعرها 20 ريال بدلًا من 29 ريال.

منشفة حمام هندية ملونة مقاس 70*140 سعرها 25 ريال.

أويا منشفة حمام سادة بسعر 12 ريال.

منشفة حمام سادة من سلومات بسعر 20 ريال بدلًا من 29 ريال.

وسادة سرير من القمر سعرها 10 ريال بدلًا من 14 ريال.

وسادة ضغط من هوميكس سعرها 20 ريال بدلًا من 32 ريال.

وسادة عنق سادة من القمر بسعر 10 ريال بدلًا من 15 ريال.

غطاء وسادة ملون سعره 6 ريال.

منشفة مطبخ سادة بسعر 6 ريال بدلًا من 10 ريال.

غطاء سرير مع غطاء وسادة قطعتين بسعر 15 ريال بدلًا من 22 ريال.

طقم ملاءة سرير مكون من ثلاث قطع سعره 32 ريال بدلًا من 43 ريال.

ملاءة سرير مزدوجة من المنزل سعرها 29 ريال بدلًا من 33 ريال.

لحاف سرير سعر القطعة الواحدة 15 ريال أما سعر القطعة المزدوجة 20 ريال.

مشعل كومفورت سرير سعره 39 ريال بدلًا من 53 ريال.

طقم سرير كومفورت مكون من ثمانية قطع سعره 249 ريال بدلًا من 349 ريال.

طقم سرير من إيكو كومفورت مكون من ست قطع سعره 169 ريال بدلًا من 249 ريال.

طقم بطانية منزلية مكون من أربع قطع بسعر 229 ريال بدلًا من 319 ريال.

بطانية بخاري مزدوجة طبقتين وزن ستة كيلو سعرها 99 ريال بدلًا من 119 ريال.

طقم سرير موسمي منوع سعره 319 ريال بدلًا من 399 ريال.

وإلى هذا انتهت مجلة عروض نستو المنطقة الشرقية سارعوا بالشراء قبل انتهاء العرض يوم 4 سبتمبر القادم والاستفادة من الخصومات الرائعة المقدمة من هايبر ماركت نستو.