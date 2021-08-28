نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده على الأجهزة الكهربية والجوالات المحمولة 27 أغسطس _ 19 محرم في المقال التالي

أشتري أكتر وفر أكتر من عروض بنده الجديدة اليوم بتاريخ 27 أغسطس 2021 الموافق 19 محرم 1442هـ بجميع الفروع أحدث الماركات على الأجهزة الكهربية والمنزلية والجوالات المحمولة والكمبيوتر المحمول ينتظر الجميع المجلة الأسبوعية من بنده لثقتهم في جميع المنتجات المتوفرة سواء كانت عروض بقالة، منتجات العناية بالبشرة لأطفالك، منتجات العناية بالبشرة للسيدات، منتجات العناية الشخصية، سارعي في اغتنمي كل ما يحتاجه منزلك. أبهري ضيوفك بطقم مجات أو كاسات شاي متوفر بالعرض 2 كرتونة مختلفة من باسباتشي ( 6 قطع ) 1 pce ب 19 ريال سعودي بدلا من 25 ريال سعودي وفري 6 ريال سعودي.

أحصلي على طقم أخر 2 pce ب 31 ريال سعودي بدلا من 50 ريال سعودي وفري 19 ريال سعودي.

حضري لعائلتك أشهي الأكلات التي يفضلن تناولها من صنع يدك واحصلي على طقم صواي بيضاوي بوركام 3 قطع ب 29 ريال سعودي بدلا من 52 ريال سعودي وفر 23 ريال سعودي.

وداعاً لمشكلة حفظ الطعام لفترات طويلة وقت سفرك بنده تقدم لكِ صندوق براد بعجلات للرحلات كوسمو بلاستك 45 لتر ب 249 ريال سعودي بدلا من 327 ريال سعودي وفري 78 ريال سعودي.

أشتري مجموعة بطاريات منزليه أنرجايزر ماكس / ماكس بلاس A A أو A A A ( 2 Pec ) A AA BP8 ب 58 ريال سعودي بدلا من 116 ريال سعودي وفري 58 ريال سعودي. ( Pec 2 ) B AAA BP8 ب 58 ريال سعودي بدلا من 116 ريال سعودي وفري 58 ريال سعودي. ( Pec 2 ) B AA BP8 ب 43 ريال سعودي بدلا من 86 ريال سعودي وفري 43 ريال سعودي. ( PEC 2 ) B AAA BP8 ب 43 ريال سعودي بدلا من 86 ريال سعودي وفري 43 ريال سعودي. أذ كنتي من عشاق السفر انتي وعائلتك وتعشقين تناول المشروبات الساخنة متوفر ترمس ستانلس ستيل شاها 1.50 لتر ب 85 ريال سعودي بدلا من 110 ريال سعودي وفري 25 ريال سعودي.

توفر لكي بنده نوع فحم رائع الحمراء 2 حبة 1 كيلو ب 22 ريال سعودي.

أشتري مكنسة فيلبيس 1800 وات ب 199 ريال سعودي بدلا من 339 ريال سعودي وفري 200 ريال سعودي.

أشتري موزع مياه كي أون ب 299 ريال سعودي بدلا من 509 ريال سعودي وفري 210 ريال سعودي.

أشتري فرن كهربائي أي تي سي 45 لتر ب 182.50 ريال سعودي بدلا من 365 ريال سعودي.

أشتري طاولة محمولة تصلح لجميع الأغراض كوسمو بلاستك سهلة التخزين بأي مكان في المنزل ب 29.50 ريال سعودي بدلا من 37.25 ريال سعودي وفري 7.75 ريال سعودي.

أشتري غلاية كهربائية ايرانية تصلح لجميع الأغراض ب 39 ريال سعودي بدلا من 109 ريال سعودي وفري 70 ريال سعودي.

أشتري قطاعة كينوود لتسهل لك تقطيع جميع الخضروات والفاكه ب 99 ريال سعودي بدلا من 169 ريال سعودي وفري 70 ريال سعودي,

أشتري مقلاة عميقة غير لاصقة مستر كوك 24 سم ب 27 ريال سعودي بدلا من 39 ريال سعودي وفري 12 ريال سعودي.

أشتري مقلاة عميقة غير لاصقة مستر كوك 26 سم ب 30 ريال سعودي بدلا من 39 ريال سعودي وفري 9 ريال سعودي.

أشتري مقلاة عميقة غير لاصقة مستر كوك 28 سم ب 33 ريال سعودي بدلا من 43 ريال سعودي وفري 10 ريال سعودي.

أشتري مقلاة عميقة غير لاصقة مستر كوك 30 سم ب 37 ريال سعودي بدلا من 50 ريال سعودي وفري 13 ريال سعودي.

أشتري مقلاة عميقة غير لاصقة مستر كوك 32 سم ب 40 ريال سعودي بدلا من 54 ريال سعودي وفري 14 ريال سعودي.

أشتري مقلاة عميقة غير لاصقة مستر كوك 14 سم ب 21 ريال سعودي بدلا من 28 ريال سعودي وفري 7 ريال سعودي.

أشتري مقلاة عميقة غير لاصقة مستر كوك 16 سم ب 23 ريال سعودي بدلا من 32 ريال سعودي وفري 9 ريال سعودي.

أشتري مقلاة عميقة غير لاصقة مستر كوك 18 سم ب 27 ريال سعودي بدلا من 39 ريال سعودي وفري 12 ريال سعودي.

أشتري مقلاة عميقة غير لاصقة مستر كوك 20 سم ب 30 ريال سعودي بدلا من 39 ريال سعودي وفري 9 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده على الأجهزة الكهربية والجوالات المحمولة 27 أغسطس _ 19 محرم - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده على الأجهزة الكهربية والجوالات المحمولة 27 أغسطس _ 19 محرم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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