نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده اليوم 28 أغسطس 2021 وأقوى الخصومات الهائلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر إليكم بنده باقة من العروض والخصومات التي تناسب كافة الفئات حيث أن الهدف الذي تعمل بنده من أجله هو توفير الراحة والرفاهية لكافة عملائها فلا داعي للقلق مطلقاً فإذا كنتم في حاجة للحصول على متطلبات منزلكم وتبحثون عن متجر للتعامل معه فلن تجدوا هايبر أفضل من بندهج فهو دائماً في انتظاركم لكي يقدم إليكم أفضل المنتجات الغذائية.

عروض بنده الأسبوعية

تقدم إليكم أسواق بندة الكثير من العروض التي من أهمها كلاً من التالي صلصة المعكرونة ماجي 400 جرام وتتبيلة ماجي 200 مل ومعجون الطهي بصل مقلي مع السبع وكزبرة ثوم بهارات 200 جرام ومعجون طماطم أول قطفة بالإضافة لكاتشاب الطماطم متوفر منه عبوة ضاغطة.

عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية

يحتوي العرض على ذرة حلوة قودي ذهبية كاملة الحبة 340 جرام وأناناس شرائح في شراب كثيف تريفا 565 جرام وصنوبر مقشور مجدي 95 جرام وهيل حب اكسترا 80 جرام وكريم مخفوق دريم ويب 2*144 جرام، وفيليه صدور الدجاج اليوم وزن 450 جرام وصدور دجاج طرية ساديا.

خصومات هايبر بنده الأسبوعية

تحتوي العروض على كافة الكثير من المنتجات التي من أهمها التالي، طحينة السمسم الراقي 400 جرام بالإضافة لزيت نباتي للطبخ والقلي حياة 1.5 لتر ومشروب قهوة ستاربكس ونيسبريسو، يحتوي العرض أيضاً على مياه أروى زيرو صوديوم 24*330 مل، يشمل العرض على شراب شعير كلاس 6*250 مل بالإضافة لخبز بون ماتيا.

عروض هايبر بنده السعودية

يشمل العرض على خالي من الجلوتين دكتور شار 200 جرام وفوسيلي خالي من الجلوتين دكتور شار 250 جرام ويحتوي العرض على زيت، ويشمل العرض على سمسم عضوي أرض الطبيعية 500 مل بالإضافة لأصابع المكسرات بي كايند 40 جرام وجامبو بيف دجاج برجر حلواني، ويحتوي العرض على اخوان 900 جرام بالإضافة لبرجر بيقري وحار مع العملاق السنبلة 1 كيلو.

عروض وتخفيضات هايبر بنده

تقدم إليكم بندة عروض وتخفيضات تزيد نسبتها عن 50%، فالأن ما يتبقى إليكم خيار سوى التوجه إلى أقرب فرع من فروع بندة فهي تعمل على مدار الأسبوع دون حدوث أي انقطاع لتقدم إلى كافة عملائها كل ما يحتاجون إليه من منتجات.