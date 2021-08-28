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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم للشاشات وأقوى مفاجأة خصم لهذا الموسم على التليفزيون والشاشات الذكية في المقال التالي
عروض جرير اليوم للشاشات، تقوم شركة jarir bookstore مكتبة جرير بتقديم مجموعة من العروض المميزة لعملائها في كل فروع الشركة في المملكة، هذه العروض التي تحتوي على كل الأدوات المكتبية ومستلزمات الدراسة المختلفة التي يبحث عنها العملاء، كما قامت الشركة بضم أقسام جديدة للفروع مثل الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة، وتقوم شركة جرير بعمل عروض مختلفة على هذه الأقسام.
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شركة مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية من أكثر الشركات المعروفة والتي يثق بها الكثير من العملاء، وتتخصص شركة جرير في بيع كل مستلزمات الدراسة وكل الإلكترونيات المختلفة التي يحتاج إليها الطلاب في الدراسة، وتعمل شركة جرير على تنظيم مجموعة من العروض الأسبوعية في كل فروعها على هذه الأقسام.
عروض مكتبة جرير للشاشات الذكية
تقوم مكتبة جرير بالسعودية بتقديم مجموعة مختلفة من الخدمات لعملائها في كل مكان، مثل خدمات الصيانة التي تقوم الشركة بتقديمها على جميع الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة التي يتم بيعها في فروع جرير، وتقوم الشركة بمنح فترة ضمان على هذه الأجهزة التي يتم تصليحها في فروع الشركة.
أكثر ما يميز شركة جرير هو العروض التي يتم تقديمها على قسم الإلكترونيات والهواتف المحمولة، وذلك لكي يستفيد الكثير من العملاء بهذه العروض، كما تقوم الشركة بتوفير كل الإلكترونيات والأجهزة الحديثة التي يبحث عنها العملاء في الكثير من الأماكن المختلفة.
عروض جرير على التليفزيون
- بطاقة سامبا جرير بلغ سعر شاشة سوني 65 بوصة دقة فور كي 3599 ريال سعودي بدلاً من سعر 5099 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير بلغ سعر شاشة سوني 55 بوصة دقة فور كي 2699 ريال سعودي بدلاً من سعر 3999 ريال سعودي.
- jarir bookstore مكتبة جرير بلغ سعر شاشة سوني 75 بوصة دقة فور كي 6999 ريال سعودي بدلاً من سعر 7999 ريال سعودي.
- كود خصم جرير بلغ سعر شاشة هايسنس 75 بوصة دقة فور كي 4099 ريال سعودي بدلاً من سعر 7999 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم بلغ سعر شاشة هايسنس 70 بوصة الترا اتش دي 3249 ريال سعودي بدلاً من سعر 5199 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير بلغ سعر شاشة هايسنس 65 بوصة دقة ألترا اتش دي 3149 ريال سعودي بدلاً من سعر 4999 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير بلغ سعر شاشة هايسنس 65 بوصة دقة فور كي 2849 ريال سعودي بدلاً من سعر 4399 ريال سعودي.
- عرض جرير بلغ سعر شاشة هايسنس 55 بوصة دقة فور كي 2169 ريال سعودي بدلاً من سعر 2899 ريال سعودي.
- عروض جرير بلغ سعر شاشة هاير 75 بوصة الترا اتش دي 4149 ريال سعودي بدلاً من سعر 8149 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير بلغ سعر شاشة هاير 65 بوصة دقة ألترا اتش دي 2749 ريال سعودي بدلاً من سعر 4899 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين بلغ سعر شاشة هاير 65 بوصة دقة عالية 2599 ريال سعودي بدلاً من سعر 5049 ريال سعودي.
- مكتبة جرير المدينة بلغ سعر شاشة هاير دقة عالية وجودة اتش دي 1849 ريال سعودي بدلاً من سعر 3549 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير بلغ سعر شاشة هاير 55 بوصة دقة عالية 1799 ريال سعودي بدلاً من سعر 3099 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير بلغ سعر شاشة ال جي 55 بوصة 3099 ريال سعودي بدلاً من سعر 4799 ريال سعودي.
- كود خصم جرير بلغ سعر شاشة ال جي 55 بوصة 2599 ريال سعودي بدلاً من سعر 4199 ريال سعودي.
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