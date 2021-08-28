نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو اليوم saco بتخفيضات لفترة محدودة وأوفر العروض من ساكو اون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة المفروشات الخارجية بما تتضمنه من أطقم جلوس، مظلات، وكافة مستلزمات الحديقة والمنزل يُمكن شراؤها الأن خلال فترة عروض ساكو بأسعار مغرية للغاية، ونجد في ساكو عروض متنوعة فالجلسات الخارجية مختلفة الأشكال وبألوان محايدة حتى تنال إعجاب الجميع، وتمتد هذه العروض حتى يوم 18 سبتمبر 2021 ومتاحة للطلب من خلال موقع ساكو اونلاين، فتُقدم ساكو دومًا كافة احتياجات المنزل وكل ما تبحثون عنه من أدوات ومستلزمات في غاية الأهمية بتخفيضات كبرى، مع طريقة شراء سهلة وتوصيل مجاني على بعض المنتجات.

عروض ساكو اليوم

تمتعوا بقضاء أوقات ممتعة في حديقة المنزل مع أطقم الجلوس المخصصة للحديقة، والتي تتناسب مع أجواء الحديقة للغاية، فتأتي مجهزة بالكامل بكل ما نحتاجه مع طقم الجلوس مثل الطاولة، وبعض أطقم الجلوس مزودة بمقاعد إضافية غير المقاعد الأساسية الموجودة في الجلسة، ونجد في عروض ساكو جلسات خارجية مع مظلة، وهيا بنا نتعرف على التفاصيل الخاصة بأطقم الجلوس والأسعار.

طقم جلوس للحديقة من الخوص وهيكل من الألومنيوم مع طاولة، بسعر 2999 ريال سعودي.

طقم جلوس من الخوص والألومنيوم، مكون من كنبتين ومقعدين بلا ظهر، ومقعد بظهر ومسند هدية، بسعر 4999 ريال سعودي.

طقم سفرة للحديقة مكون من 6 مقاعد وطاولة ومظلة، بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من 1599 ريال سعودي.

مظلات ساكو

المظلات المستخدمة في الحديقة موجودة بكافة الأشكال والأحجام في ساكو، وتتميز المظلات في ساكو بكونها متينة وتتحمل عوامل الطقس، كما أن بعضها قابل للتعديل، وبعضها يحتوي على ستائر جانبية تمنحها مظهر جميل، وأقوى عروض ساكو تجدونها على المظلات الخارجية المزودة بستائر وكذلك طقم جلوس مع طاولة، حيث تجمع ساكو كافة الأدوات الضرورية في الحديقة بشكل وتصميم واحد؛ حرصًا على تناسق الآثاث والألوان في الحديقة بدلًا من شراء كل منتج على حداه.

مظلة حديقة مقاس 1.9 متر، بسعر 1499 ريال سعودي.

مظلة مع ستائر جانبية بسعر 1099 ريال سعودي.

مظلة حديقة مع طقم جلوس وستائر بسعر 4499 ريال سعودي.

ساكو عروض

لا يوجد أفضل من شوي الطعام والتمتع بوجبة غذاء لذيذة في حديقة المنزل، ولهذا السبب الشوايات هى إحدى المنتجات الأساسية في نشرة عروض ساكو المستمرة حتى 4 صفر 1443هـ، وتتنوع أشكال الشوايات فتوجد الشواية العادية وشوايات أخرى مزودة بأرفف جانبية لوضع أدوات ولوازم الشواء عليها أو الأطعمة والأطباق.

شواية فحم مزودة بعجلات وأرفف خشبية من الجانبين، بسعر 299.75 ريال سعودي.

شواية فحم مع 2 رف من الخشب، وشواية للرحلات وأيضًا 10 كجم فحم مضغوط هدية مجانية، بسعر 399.75 ريال سعودي.

ساكو saco

أرجوحة الحديقة المحببة لدى جميع أفراد الأسرة متاحة الأن للشراء من ساكو، وتأتي مع مظلة أيضًا، كما أنها مصممة بخامات سهلة التنظيف لتكون عملية أكثر، وتكفي الأرجوحة حتى 3 أشخاص، وإليكم العروض: