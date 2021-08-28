- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات من 30 وحتي 70 % على كل هذه المنتجات ولفترة محدودة في المقال التالي
عروض بنده السعودية، اليوم السبت 7 أغسطس 2021، Panda Discount مجلة مستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل. يحتوي على الكثير من الطعام والأغراض الشخصية، في هذا المقال نقدم لك خصومات كبيرة على المنظفات ومنتجات العناية الشخصية، هذا مهم جدًا لعدد كبير من النساء والرجال الذين كانوا يبحثون عنه في مشاريعهم.
عروض بنده السعودية
ينتظر الكثير من المواطنين السعوديين العروض والتخفيضات التي تقدمها أسواق بنده بصفة مستمرة، حيث تعد بنده من أجبر متاجر البيع بالتجزئة للمواد الغذائية كالأرز والمعكرونة والسكر والزيت وغيرها وغير الغذائية مثل الأجهزة والإلكترونيات ومنتجات العناية الشخصية ومستلزمات الأطفال، واليكم بعض من هذه العروض المميزة المقدمة لكم من خلال موقعنا اليوم.
عروض بنده الأسبوعية
- شامبو ضد تساقط الشعر هيمالايا، حجم 700 مل، بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 24.50 ريال سعودي.
- سيروم يحمي الشعر من التقصف كريستال، حجم 60 مل، بسعر 30.95 ريال سعودي بدلاً من 37.95 ريال سعودي.
كريم الشعر بالبروتين نعومة ولمعان/ ضد القشرة هيمالايا، حجم 140 مل، بسعر 9.50 ريال سعودي بدلاً من 19 ريال سعودي، عدد 1 +1 هدية.
- زيت جوز الهند للشعر بالارغان، حجم 200 مل، بسعر 8.95 ريال سعودي.
- صبغة للشعر كاستينج لوريال، بسعر 36.95 ريال سعودي بدلاً من 45.95 ريال سعودي.
- زيت جوز الهند البكر باراشوت، حجم 200 مل، بسعر 24.50 ريال سعودي بدلاً من 40.95 ريال سعودي.
تخفيضات بنده
- عروض بنده اليوم منظف للوجه بوندس، حجم 90 / 100 جرام، بسعر 17.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده مقشر/ قناع/ غسول لوريال، حجم 50/ 150 مل، بسعر 22.95 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال سعودي.
- مالتي فيتامين فير اند لفلي، حجم 100 جرام، بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال سعودي.
- مرطب بمياه الألوا للبشرة العادية، وزن 70 مل، بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 42.95 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات من 30 وحتي 70 % على كل هذه المنتجات ولفترة محدودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.