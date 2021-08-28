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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات خيالية تصل ل 55% ولفترة 8 أيام فقط في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا واحدة من أشهر الشركات التي تقوم ببيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات المختلفة وكل الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى وجود أقسام خاصة بأجهزة العناية الشخصية، وقامت شركة اكسترا بفتح أقسام جديدة لأجهزة المنزل الحديث التي تسهل إتمام المهام في المنزل وأيضاً يصعب الحصول عليها من أي مكان آخر.
عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات تصل ل 70% ولمدة 5 أيام فقط
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا في السعودية، تقوم شركة اكسترا بتنظيم باقة من العروض المميزة لكل العملاء في كل فروع شركة اكسترا في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر هذه العروض المفضلة لدى الكثير من العملاء لأن من خلال هذه العروض يستطيع العميل شراء كل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات المختلفة بأسعار مخفضة.
وتقوم شركة اكسترا بتغيير هذه العروض كل فترة لكي يستفيد منها الكثير من العملاء، كما تقوم الشركة بالإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني الرئيسي للشركة أو من خلال الإعلان عنها في فروع شركة اكسترا، وتعتبر من أشهر العروض الموجودة في المملكة العربية السعودية ويبحث عنها الكثير من الأشخاص.
تخفيضات اكسترا الأسبوعية
- تنزيلات اكسترا بلغ سعر ماسك إل جي قناع وجه منقي للهواء قابل للارتداء لون ابيض 799 ريال سعودي بدلاً من سعر 1149 ريال سعودي.
- بلغ سعر جهاز منقي الهواء فيليبس يغطي المساحة معرز للهواء 979 ريال سعودي بدلاً من سعر 1229 ريال سعودي.
- بلغ سعر إس كايه ماجيك منقي الهواء يغطي مساحة 37 متر مربع فلتر 699 ريال سعودي بدلاً من سعر 999 ريال سعودي.
- بلغ سعر جهاز كلاس برو منقي الهواء 30 واط لون أبيض 359 ريال سعودي بدلاً من سعر 399 ريال سعودي.
- بلغ سعر جهاز إس كايه ماجيك فلتر منقي الهواء 299 ريال سعودي بدلاً من سعر 399 ريال سعودي.
- بلغ سعر جهاز كلاس برو منقي الهواء 35 واط 629 ريال سعودي بدلاً من سعر 699 ريال سعودي.
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