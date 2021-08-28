نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل عروض اكسترا على الهواتف الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل عروض اكسترا على الهواتف الذكية، وخصومات رائعة تقدمها معارض اكسترا، عروض اكسترا داخل المملكة العربية السعودية تعتبر من أقوى العروض والخصومات مقارنه بغيرها من المعارض، تنتشر معارض اكسترا في مختلف أنحاء المملكة، وهذا ما يفضله معظم العملاء من سكان ومقيمين لشراء منتجاتهم فهم يفضلون التعامل مع شركات متخصصة في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وغير ذلك الكثير من الأقسام المتعددة، فهذه الأقسام تعتبر هي الأكثر انتشارا كما أنها تحقق ربحاً جيداً، كما يعمل معظم العملاء على القيام بالاستفسار عن أكثر شركات بيع المنتجات الإلكترونية تميزاً في هذا المجال، بالإضافة إلى ذلك تسألهم عن فروع تلك الشركات ومدى ثقة هذه الشركة.

مميزات التعامل مع اكسترا:

ولذلك يفضل معظم الشعب السعودي التعامل مع شركات اكسترا لسمعتها الطيبة وثقة الناس بها كما أنها رائدة في مجال بيع المنتجات الإلكترونية، كما أنها تعمل على توفير جميع ما يلزم الفرد وبأقل الأسعار فقد وصلت تخفيضات اكسترا إلى 40% على منتج واحد فقط من منتجاتها، فهي دائماً ما تعمل على تقديم الأفضل لعملائها، تقدم معارض اكسترا أقوى الأجهزة بأقل الأسعار داخل المملكة، وهذا يعد أحد أهم الأمور التي تتميز بها شركة اكسترا عن غيرها من الشركات الأخرى، أيضاً تقوم الشركة بتوفير عدد من الخدمات والميزات الكثيرة للعملاء عند الشراء وذلك داخل جميع معارضها التجارية أو عبر مواقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى توفيرها لخدمة التقسيط المريح بالتعاون مع تسهيل للتمويل، كما تعمل معارض اكسترا على تطبيق أقل سعر، كما تقوم بخدمة التوصيل المجاني للطلبات الأكثر من 99 ريال سعودي، كما يمكنك الاستلام من المعرض، أو أن تقوم بالشراء بنظام الأقساط.

أفضل عروض اكسترا:

احصل على هاتف سامسونج جالكسي من نوع زد فليب 3، 5 جي، من معرض اكسترا، 256 جيجا، أخضر اللون، بسعر 3999 ريال سعودي، كما يمكنك شراء الجهاز بالتقسيط بحيث تبدأ في دفع 192 ريال سعودي وعلى مدة 36 شهراً بالتعاون مع تسهيل للتمويل،كما يشمل شراء الجهاز هدايا مجانية بقيمة 1907 ريال سعودي.

مميزات الهاتف الرئيسية:

أيضا هاتف بالحجم الكامل يمكن طيه ليوضع في جيبك الصغير.

هاتف ذكي بتقنية 5G بشاشة كاملة.

كما أن خاصية مقاومة المياه IPX8 بفضل طبقة الألمنيوم المصفح وGorilla Glass Victus الأولى من نوعها في العالم.

إمكانية تقسيم الشاشة الكبيرة إلى شاشتين.

أيضا يتميز بروعة التمرير والمسح والسحب والإسقاط مع شاشة Infinity Flex اللامتناهية بوصة مع معدل تحديث 120Hz.

كما يأتي الجهاز بضمان لمدة 24 شهر من تاريخ الشراء.

الشاشة:

أيضا نوع الشاشة: فلودابل دايناميك أمولد

دقة الشاشة: 1080 × 2636

كما أن حجم الشاشة (بالبوصة): 6.7

شاشة مرنة: نعم

البرامج:

نظام التشغيل: اندرويد 11

المعالج:

نوع المعالج: سناب دراجون 888

نواة المعالج: ثماني النواة

سرعة المعالج: 2.84جيجا هرتز +2.4جيجاهرتز +1.8جيجاهرت.

الشبكة والاتصال:

شبكة الاتصال: الجيل الخامس

معلومات البطارية:

حجم البطارية: 3300

الخصائص التقنية:

مقاوم للماء: لا

معرف الوجه: نعم

اللون: أخضر

ماسح البصمة (نعم/لا): نعم

الأبعاد:

العرض: 7.36 سم.

كما أن الطول: 16.73 سم.

الوزن: 0.18 كيلو.

أيضا الارتفاع: 27.4 سم.

الذاكرة:

مع ذاكرة / داخلية: 256 جيجا بايت.

كما أن مساحة الذاكرة العشوائية (رام): 8 جيجا.

الكاميرا: