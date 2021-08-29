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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم المنزلية وخصومات تصل الى نصف السعر على المنظفات والمطهرات في المقال التالي
عروض العثيم المنزلية، تقوم شركة أسواق العثيم بتقديم مجموعة كبيرة من العروض الأسبوعية المختلفة لجميع العملاء في كل فروع الشركة، حيث تعتبر هذه العروض الأشهر على الإطلاق في جميع أنحاء المملكة لذلك ينتظرها العملاء بشكل مستمر للاستفادة منها وشراء كل مستلزماتهم الأساسية من المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية المختلفة، وسنقوم بعرض مجموعة من هذه العروض في هذا المقال.
عروض العثيم للمستلزمات المنزلية وخصومات هائلة تصل الى 40% على كل ما يحتاجه المنزل العصري
عروض العثيم الاسبوعية في السعودية
شركة عبدالله العثيم واحدة من أشهر الشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث تتخصص هذه الشركة في مجال بيع كل المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية بالإضافة إلى وجود أقسام خاصة بأدوات العناية بالمنزل، وتقوم شركة العثيم بعمل مجموعة من العروض على هذه الأقسام بشكل مستمر، ولكن تختلف هذه العروض لذلك يجب متابعتها باستمرار.
عروض العثيم اليوم الاثنين
نجحت شركة عبد الله العثيم في تأسيس الموقع الإلكتروني الرئيسي للشركة، هذا الموقع الذي يتيح للعملاء إمكانية الاطلاع على كل المنتجات والسلع المتاحة في الفروع ومعرفة أسعارها، كما أن هذا الموقع يحتوى على كل التحديثات الجديدة التي تخص شركة العثيم، كما أنه في حالة قيام الشركة بعمل عروض وخصومات جديدة في فروعها يتم الإعلان عنها من قبل الموقع الإلكتروني، وتقوم شركة العثيم بتقديم باقة من العروض المميزة لعملائها الذين يقومون بالتسوق من خلال الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية طلب المنتجات الغذائية من الموقع وتوصيلها إلى المنازل.
تخفيضات العثيم الاسبوعية
- عروض العثيم الالكترونية بلغ سعر علبة مطهر ديتول 3 لتر 48 ريال سعودي بدلاً من سعر 77 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية بلغ سعر علبة صابون إريال المركز 5 كجم 44 ريال سعودي بدلاً من سعر 90 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم بلغ سعر علبة صابون بونكس الأزرق الأصلي 32 ريال سعودي بدلاً من سعر 42 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين بلغ سعر علبة شامبو عباية تايد عطر أصلي 2.5 لتر 24 ريال سعودي بدلاً من سعر 33 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم بلغ سعر علبة جل إريال للغسالات الأوتوماتيك 3 لتر 30 ريال سعودي بدلاً من 37 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم بلغ سعر علبة جل استحمام ديتول الأصلي 26 ريال سعودي بدلاً من سعر 40 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم بلغ سعر علبة أكياس نفاية مايتي بربطة 30 جالون 17 ريال سعودي بدلاً من سعر 27 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم بلغ سعر علبة مفارش سفرة الجمل 80 سم 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 21 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب بلغ سعر علبة ملين داوني نسيم الوادي 3 لتر 17 ريال سعودي بدلاً من سعر 28 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده بلغ سعر علبة مزيل دهون زماك منوع 23 ريال سعودي بدلاً من سعر 28 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم بلغ سعر علبة صابون جنتو رائحة العود 5 كجم 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 75 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه بلغ سعر علبة لوشن جرينز رائحة أصلية 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم بلغ سعر علبة مناديل وجه مشوار 180 منديل 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 32 ريال سعودي.
- عروض الجوالات في العثيم بلغ سعر علبة مبيض ملابس فلاش كلور 3780 مل 11 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم بلغ سعر علبة منظف سوبر جل فلاش 2 كجم 14 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.
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