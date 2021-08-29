نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض البنك الأهلي السعودي على السيارات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من عروض البنك الأهلي السعودي على السيارات التي تم الإعلان عنها، والتي جذبت انتباه الكثير من أهل السعودية.

وأصبح هناك رغبة قوية في التعرف على تفاصيل هذه العروض وكيفية الحصول عليها، وأيضًا ما هي السيارات التي عليها العروض.

فيما يلي يمكنكم التعرف على كافة هذه العروض بالتفصيل، وقيمة الدفعات والرسوم الإدارية.

عروض البنك الأهلي السعودي

قبل التعرف على العروض علينا توضيح تاريخ هذا البنك وسبب ثقة العملاء به، في السابق كان يُسمى البنك الأهلي التجاري.

وهو أيضًا واحد من أكبر المؤسسات المالية في المملكة السعودية لأن لديه نسبة سوقية داخلها تصل إلى 30% من مجمل السوق المصرفي.

كذلك يصل إجمالي أصول البنك إلى ما يقرب من 896 مليار ريال سعودي، بالإضافة إلى قاعدة حقوق ملكية تصل نسبتها إلى 127 مليار ريال سعودي.

وهو ما نتج عنه أن صافي أرباح البنك السنوية تصل إلى 15.6 مليار ريال سعودي، وهو ما ساعد البنك على تقديد الكثير من الخدمات المصرفية.

عروض البنك على السيارات

هناك الكثير من العروض وأيضًا التخفيضات على أنواع السيارات المختلفة داخل المملكة السعودية، والتي تساعد المواطنين على الحصول على ما يناسبهم من السيارات.

على أن تكون هناك عروض عند تحويل الراتب على البنك الأهلي نفسه.

عروض سيارات هيونداي

هناك عدة أنواع من سيارات هيونداي التي يكون عليها عروض البنك الأهلي السعودي، ومنها:

هيونداي سوناتا 2021

يكون القسط الشهري بقيمة 1235 ريال سعودي.

أيضًا تكون الدفعة الأولى 0%من سعر السيارة بالكامل.

كما أن قيمة الدفعة الأخيرة تكون نسبتها 40% من سعر السيارة.

كذلك تكون قيمة الرسوم الإدارية هي 0% من مبلغ التمويل.

بالإضافة إلى معدل النسبة السنوي APRهو 4.28%.

عروض البنك الأهلي السعودي سيارات كيا 2021

نجد أن هناك عدة عروض على مختلف أنواع سيارات كيا والتي تتشابه مع القيم الخاصة بسيارات هيونداي، وتكون على النحو التالي:

كيا سبورتاج 2021

القسط الشهري يكون 1273 ريال سعودي.

أيضًا قيمة الدفعة الأولى هي 0%، والدفعة الأخيرة 35% من سعر السيارة.

كذلك على أن يكون معدل النسبة السنوي APR هو 7.13%.

عروض سيارات تويوتا 2021

أيضًا يوجد عدة عروض البنك الأهلي السعودي على سيارات تويوتا مع اختلاف موديلاتها، ومنها:

تويوتا برادو