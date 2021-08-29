شوف أقوى العروض على الجوالات من الصندوق الأسود

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عمر شويل - جدة أقوى العروض على الجوالات من الصندوق الأسود يوفر موقعنا الكثير من العروض والخصومات المذهلة بأسعار حقيقية.

كما يقدم العروض على كافة أنواع الجوالات والأجهزة الالكترونية، استمتع بأفضل العروض واحصل عليها الآن من خلال موقعنا قبل نفاد الكمية.

الصندوق الأسود يوفر عروض على جميع انواع اجهزة ابل، أيضًا على اجهزة سامسونج جلاكسي، كما يوفر عروض على تشكيلة من أحدث وأفضل أنواع الجوالات.

أقوى العروض على الجوالات من الصندوق الأسود

عزيزي العميل تعرف على أقوى العروض على الجوالات من الصندوق الأسود ، واحصل عليها الآن من خلال موقعنا، للمزيد من التفاصيل تابع مقالنا:

عرض على سامسونج جالاكسي 2021 إس 21 ألترا، بسعر مذهل 4499 ريال سعودي.

كما يوفر الصندوق الأسود عرض على جهاز ابل ايفون 12 برو ماكس.

6.7 بوصة، مساحة الجوال 128 جيجابايت، بسعر 4599 ريال سعودي.

عرض على ابل ايفون 11 بسعة 128 جيجابايت، الجيل الرابع.

سعر الجوال 2799 ريال سعودي.

بالإضافة إلى عرض مذهل على أبل آيفون 12 برو، 6.1 بوصة.

مساحة الجوال 128 جيجابايت، بسعر 4299 ريال سعودي.

كما يوفر الصندوق الأسود عرض على جوال سامسونج جالاكسي زاد فولد2.

من الجيل الخامس، 7.6 بوصة بسعر مذهل 5999 ريال سعودي.

عرض على ايفون 12 بسعر 3399 ريال سعودي.

كما يوفر عرض على جهاو سامسونج حالاكسي إيه بسعر 899 ريال سعودي.

عروض وخصومات الاجهزة الالكترونية

كما يوفر موقع الصندوق الأسود مجموعة من الخصومات والعروض الرائعة على كافة أنواع الاجهزة الالكترونية.ش

استمتع بهذه العروض الآن من خلال موقعنا قبل نفاد الكميات، تعرف على العروض في التالي:

عرض على جهاز نوكيا 2.4 6.5 بوصة من الجيل الرابع.

كما يحتوي على شريحتين بسعر 399 ريال سعودي.

عرض على جهاز سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا بسعر مذهل 3599 ريال سعودي.

كما توفر عرض على جهاز سامسونج جالاكسي إيه بسعر 899 ريال سعودي.

عرض على جهاز نوكيا 64 جيجابايت بسعر مميز 449 ريال سعودي.

بالإضافة إلى عرض على نوكيا 105 يحتوي على شريحتين اتصال بسعر 68 ريال سعودي.

يوفر موقع الصندوق الأسود العديد من الخصومات والعروض بأسعار حقيقية ومميزة ومختلفة عن أسعار المنافسين، اسرع واحصل على الجوالات التي تريدها بأرخص الاسعار.