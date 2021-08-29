شوف عروض العثيم السعودية مول تخفيضات أسبوعية لا تقاوم بسعر الجملة

عروض العثيم السعودية مول تخفيضات أسبوعية لا تقاوم بأسعار مجانية اشتري وخزن كل ما يحتاج له مطبخك في عرض واحد، حيث يعتبر العثيم من أشهر معارض التي تقدم باستمرار عروض وتخفيضات يومية وأسبوعية وفي مناسبات ويفهم مول العثيم ما تحتاج له كل ربة منزل من مأكولات سواء كان لحوم أو خضروات وفواكه كما يوجد عروض اليوم على منتجات الألبان والجبن بأنواعها المختلفة، يوجد أيضا عروض مخصصة الأجهزة الإلكترونية من عثيم والجوالات الحديثة ينافس بها العثيم كافة المولات الكبرى الأخرى لجذب العملاء ومعرفة ما يحتاج له العميل فيقدمه له بأقل الأسعار وأفضل الخصومات والعروض الكثيرة، وذلك ما سنوضحه لكم لعرض مجلات العثيم اليوم لكل محبي تسوق وشراء مستلزماته الضرورية بأسعار مخفضة أو عروض 1+1 مجانا المتوفرة ومستمرة حتى نفاذ الكمية.

عروض عثيم اليوم اشتري بسعر جملة

أطلقت العثيم على عدد من العروض شعار اشتري ببلاش وعرضت عدد من منتجات بأقل من سعر الريال وأغلب تلك منتجات تعد من مأكولات كأنواع من خضروات والفاكهة وأنواع معينة من الجبن، فتابعوا معنا أفضل خصومات العثيم لكل ما تحتاج إليه. مقاضيك الشهرية من العثيم كرتونة دجاج بدون أحشاء ساديا حلال عدد 10 دجاجات بسعر 129 ريال سعودي، الدجاجة وزن 1200 جرام، فول مدمس كرتونة 33 ريال سعودي من شركة هالي مدمس عدد 24 * 400 جرام، مكرونة هالي اسباجتي عدد 20 حبة * وزن 400 جرام السعر للكرتونة 23 ريال سعودي.

عرض توفير من العثيم بسعر خيالي مخفض

كرتونة حليب كامل الدسم طويل الأجل بتاريخ حديث عدد 12 لتر الزجاجة لتر واحد من شركة السعودية، بسعر 49 ريال بتوفير كبير 10 ريال في الكرتونة الواحدة، عصير الربيع بالبرتقال معزز للمناعة ويزيد من محاربة نزلات البرد لابد من وجودها بكل منزل للمحافظة على صحة أسرتك كرتونة بسعر 19 ريال 18* 3 هدية.

عروض عثيم بسعر مخفض خضروات وفواكه

حفاضات بامبي سانتيا الحجم الكبير 96 حبة البوكس الجامبو بسعر 53 ريال عرض الجملة، صدور دجاج ساديا وزن 500 جرام بسعر 12 ريال للحبة، أجنحة دجاج ساديا وزن 900 جرام حلال بسعر 5 ريال سعودي وتلك التي تستخدم في مطاعم لعمل دجاج ونجز الشهيرة السريعة، للحبة دجاجة مخليه من العظم وزن 2500 جرام بسعر 51 ريال كبيرة الحجم تناسب العزومات وتقدميها بأكثر من طريقة لضيوفك.