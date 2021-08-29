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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات من 20 وحتي 50% خلال شهر سبتمبر في المقال التالي
عروض أسواق العثيم المتوفرة في السعودية، العثيم متوفر في المملكة العربية السعودية، ويعد العثيم من أشهر الشركات داخل المملكة العربية السعودية، من خلال هذه الفروع يمكنهم الحصول على جميع المنتجات والسلع التي تم البحث عنها بشكل كبير خلال الأونة الأخيرة لما تقدمه من سلع ومنتجات غذائية مجمدة ومحفوظة وأيضاً الطازج من اللحوم والخضروات والفواكه، وما تقدمه أيضاً من منتجات النظافة عالية الجودة، وغيرها الكثير من المنتجات الأخرى.
عروض العثيم السعودية
تقدم العثيم حزمة من المزايا والخصومات لجميع العملاء في جميع فروعها، هذه العروض لها العديد من الأجزاء المختلفة في الفروع، باستثناء القسم الإلكتروني، حيث تقوم الشركة باستمرار بتغيير هذه العروض لصالح جميع العملاء.
عروض منتجات النظافة من العثيم
- خصومات العثيم منظف كلوروكس صنوبر، حجم 3 لتر، 5×1، عدد 2 حبة، بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 53 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم جل تايد للغسالات، حجم 1.8 لتر، بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 23.75 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم شامبو عباية تايد العطر الأصلي، حجم 1.85 لتر، بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 26.25 ريال سعودي.
- مبيض كلوركس، حجم 3.78 لتر+ مناديل مجاناً، بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال سعودي.
- أقراص فيري لغسالة ليمون، حجم 310 جرام، بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 64.95 ريال سعودي.
تخفيضات العثيم
- خصومات العثيم معطر جو فبريز الخزامي، حجم 300 جرام، بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 19.75 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم منظف حمام كلوروكس، حجم 709 جرام، بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 14.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم صابون برسيل ازرق ضد البكتريا، وزن 6.8 كجم، بسعر 42.95 ريال سعودي بدلاً من 51.95 ريال سعودي.
- جل برسيل للغسالات ازرق، حجم 4.8 لتر، بسعر 41.95 ريال سعودي بدلاً من 59.75 ريال سعودي.
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