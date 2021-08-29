- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اليوم تخفيضات تصل ل 70% أقوى عروض السعودية اليوم في المقال التالي
عروض اكسترا في السعودية، شركة اكسترا تقوم بتنظيم باقة من العروض والخصومات لكل العملاء في كل فروع الشركة، هذه العروض التي تم تنظيمها لتشمل كل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات المختلفة والهواتف المحمولة التي يتم بيعها في فروع الشركة، وتعتبر عروض شركة اكسترا من أكثر العروض المشهورة في المملكة والتي ينتظرها كل العملاء.
عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا في بيع كل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات المختلفة، تمتلك شركة اكسترا مجموعة من الفروع تضم أكبر تشكيلة من الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الحديثة، لذلك تعتبر شركة اكسترا المكان المفضل لدى العملاء الذي من خلاله يمكن شراء كل الأجهزة الكهربائية وأجهزة المنزل الحديث والمطبخ التي تسهل الحياة داخل المنزل، تعمل شركة اكسترا على تقديم باقة من العروض لكل عملائها في كل فروع الشركة، وتقوم الشركة بالإعلان عن هذه العروض من خلال موقع الشركة الإلكتروني أو من خلال مشاركة هذه العروض مع العملاء في الشركة.
تخفيضات اكسترا الأسبوعية
- تنزيلات اكسترا بلغ سعر مكنسة هوفر لغسيل السجاد بتقنية سبين سكراب 1099 ريال سعودي بدلاً من سعر 1699 ريال سعودي.
- عروض اكسترا اليوم بلغ سعر مكنسة هوفر الكهربائية بتقنية الفرشتان الدوارة وتقنية التنشيف 999 ريال سعودي بدلاً من سعر 1459 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا بلغ سعر مكنسة برنسيس الكهربائية بدون أكياس 129 ريال سعودي بدلاً من سعر 169 ريال سعودي.
- بلغ سعر مكنسة كلاس برو ممسحة البخار للسجاد والأرضيات 249 ريال سعودي بدلاً من سعر 319 ريال سعودي.
- بلغ سعر مكنسة بيسيل ممسحة البخار لون أزرق 799 ريال سعودي بدلاً من سعر 999 ريال سعودي.
- بلغ سعر المكنسة الكهربائية لغسيل السجاد والأرضيات الصلبة 1599 ريال سعودي بدلاً من سعر 2000 ريال سعودي.
- بلغ سعر مكنسة بيسل جهاز تنظيف الأرضيات الصلبة والخشنة 1299 ريال سعودي بدلاً من سعر 1999 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا اليوم تخفيضات تصل ل 70% أقوى عروض السعودية اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.