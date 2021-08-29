شوف عروض المنيع عروض اليوم تخفيضات الأجهزة الكهربائية

عروض المنيع عروض اليوم تخفيضات الأجهزة الكهربائية، شركة المنيع هي أحد أهم وأشهر الشركات التي تعمل في مجال بيع الأجهزة الكهربائية بالمملكة السعودية، بالرغم من أن بديتها كانت في غاية البساطة، حيث تم افتتاح أول متجر لها بالرياض في عام 1984، وكان عبارة محل صغير لبيع الأجهزة المنزلية والكهربائية، ولكن حقق نجاح سريع ليصبح هذا المتجر الصغير شركة لها العديد من الفروع ولها وجود قوي بالأسواق.

عروض المنيع عروض اليوم تخفيضات الأجهزة الكهربائية

يبحث الجميع عن أحدث وأهم عروض شركة المنيع نظراً لما قدمته من تمييز ونجاح، وأيضًا لأنها دائمًا تقدم عروض وتخفيضات مميزة على ماركات الاجهزة الكهربائية سواء الأجهزة الكبيرة مثل الثلاجات والبوتاجازات والغسالات وشاشات سمارت أو الأجهزة الصغيرة مثل أجهزة المطبخ الأفران الكهربائية الصغيرة والخلاطات والغلايات وأجهزة تحضيرة الطعام المتنوعة وأيضًا الأجهزة المنزلية الصغيرة مثل المكانس والكاويات وغيرها، ولقد اخترنا لكم اليوم مجموعة متنوعة أحدث عروض وتخفيضات المنيع.

عروض المنيع شاشات سمارت بنص السعر

تقدم شركة المنيع عروض وتخفيضات مميزة على الشاشات الذكية تصل إلى 50%، من صناعة أنجح الشركات في تصنيع الأجهزة الكهربائية مثل شركة سوني وشركة سوني.

يمكنك الآن شراء شاشة تلفاز سمارت MTC، مقاس 55 بوصة، FULL HD، بسعر1649 ريال بدلاً من 2999.99 ريال.

تلفزيون ذكي مقاس 65 بوصة، LED HM4K65S-R -UHD-4K، بسعر 2748.99 ريال بدلاً من 6000 ريال.

شاشة تلفاز سمارت مقاس 85 بوصة، بدقة 4k، بسعر 6999 ريال بدلاً من 13000 ريال.

عروض أجهزة المطبخ الكهربائية من المنيع

يمكنك الآن من خلال شركة المنيع لبيع الأجهزة الكهربائية شراء أجهزة المطبخ الصغيرة والضرورية التي تساعد كل ربة منزل كثيراً في إنجاز مهام المطبخ، بأفضل الأسعار والعروض المميزة.