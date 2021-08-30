نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 30 أغسطس 2021 عرض الطازج نصف السعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 30 أغسطس 2021 اليوم هو عرض كبير وفرصة لكل عملاء أسواق عبد الله العثيم، عروض كبيرة وخالية اليوم الاثنين في عرض الطازج الأسبوعي من العثيم حيث تصل العروض إلى نصف الثمن في بعض المنتجات، حيث تتمثل العروض في شراء كيلو ثم تحصل على كيلو هدية، تحت عنوان كيلو عليك وكيلو علينا والتي تتكرر أسبوعياً، لإتاحة شراء الكثير من المنتجات وإفادة العملاء، تعرف معي من خلال “ثقفني” على أحدث عروض العثيم اليوم الاثنين على المنتجات الطازجة والكثير من التخفيضات بصفحة واحدة.

عروض العثيم الاثنين 30 أغسطس 2021

الكثير من العروض تجدونها طوال اليوم الاثنين على كل من المنتجات الطازجة والغير طازجة، تجدون من عروض الخضروات عرض البصل الأحمر والذي يصل إلى نصف السعر، لا غنى عن البصل في تحضير الوجبات اليومية، كذلك الطماطم بنوعيها الطماطم الكبيرة والطماطم الكرزية أيضاً والتي تم توفيرها للعملاء بسعر مناسب جداً، كذلك الجزر والفلفل الأخضر.

من ضمن عروض الفواكه الصيفية يمكنكم الحصول على العنب الأحمر بنصف السعر، عن طريق شراء كيلو ثم الحصول على الكيلو الثاني مجاناً، ومقابل سعر منخفض، بالإضافة إلى العنب الأسود وهو نوع يتميز بأن نسبة السكريات به أعلى من كل من العنب الأخضر والعنب الأحمر، عروض تفاح رويال والتي تتواجد تقريباً طوال العام، فلا غنى عنه في أي منزل، كذلك الموز والذي يوجد منه العديد من الأنواع، وكلها تشمل العرض، توجد بالفروع عروضاً أخرى بخلاف المكتوبة في مجلة العروض.

وبمناسبة الصيف لا ننسى المانجو، حيث يمكنك أن تجدون تشكيلة متنوعة من أنواع المانجو المصرية واليمنية والباكستانية والهندية وغيرها من الأنواع التي تختلف طعمها وأسعارها، أما عن العروض الأخرى بخلاف الخضروات والفواكه وجدت بعض العروض المحدودة على اللحوم، نذكركم أن عروض اليوم الاثنين من العثيم تأتيكم إلى جانب العروض الأسبوعية، لذلك فإن العروض ليست كبيرة ولكنها موفرة حقاً.

عروض العثيم الاثنين عرض الطازج الأسبوعي

إليكم الآن عروض العثيم الطازجة بالتفصيل: