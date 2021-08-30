نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض السدحان بمناسبة الافتتاح فرع النسيم 26 أغسطس الموافق 18 محرم في المقال التالي

عروض السدحان اليوم بمناسبة أفتتاح فرع النسيم عروض خاصة ومميزة بتاريخ الخميس الموافق 26 أغسطس 2021 حتي 31 أغسطس 2021 الموافق 18 محرم 1442 هـ وهي أفضل متاجر التجزئة بالمملكة العربية السعودية، وبدأت نشاطها التجاري بسلسلة محلات من عام ألف تسعمائة وواحد وخمسين أي ستة وستون عاماً، وأزاد نشاطها واتسعت في التجارة وأصبحت مجموعة سلاسل متنوعة. يتوافر فقط في فرع النسيم خصومات هائله على جميع العروض متوفر بالمجلة الخضروات والفواكه الطازجة، متوفر منتجات العناية بالجسم والبشرة، متوفر أيضا مجموعة متنوعة من الأجهزة الكهربائية التي يحتاجها كل منزل، ويتوفر أيضاً مجموعة متنوعه من التسالي والمقرمشات، أجبان مختلفة هذه العروض متوفرة فقط في فرع النسيم سارعي في أغتنام العروض قبل نفاذها. عروض السدحان بمناسبة أفتاح فرع النسيم أبدئي صباحك بفنجان نسكافية كلاسيك قهوة 200 جرام ب 17.95 ريال سعودي بدلا من 22.95 ريال سعودي أستمتعي بخصم 5 ريال سعودي.

أصنعي لعائلتك أشهي سلطة مايونيز بطعم المحلات أو أستخدمها بجانب المشويات، أشتري فودي مايونيز 946 مل ب 9.95 ريال سعودي بدلا من 21.50 ريال سعودي أستمتعي بخصم 11.55 ريال سعودي.

حضري الشروبات والمشويات بنكهات مميزة عند أستخدامك هيل زينة بغطاء أحمر 250 مل ب 39.95 ريال سعودي بدلا من 49.00 ريال سعودي أستمتعي بخصم 10 ريال سعودي.

ضيفي بجانب تناول البيتزا أو الوجبات سريعة التحضير التي تفضل عائلتك تناولها الكاتشب الذي لا يمكن الاستغناء عنه بجانب الأكلات المفضلة بيدر كاتشب الطماطم، 3 كيلو ب 13.95 ريال سعودي بدلاً من 19.00 ريال سعودي أستمتعي بالخصم 6 ريال سعودي.

فاجئ أطفالك بإطعم بطاطس محمرة ومقرمشة، والمقليات التي تبهر عائلتك وأستخدمي زيت غندور دوار الشمس 1.5 لتر ب 12.95 ريال سعودي بدلا من 18.75 ريال سعودي أستمتعي بخصم 5.80 ريال سعودي.

أصنعي أفضل كبسة سعودي في المناسبات الخاصة أو العزومات، وأحلي على أبو كاس عنبر أرز أبيض بسمتي10 كيلو للكيس ب 67.95 ريال سعودي بدلا من 86.95 ريال سعودي أستمتعي بخصم 19 ريال سعودي.

أصنعي أشهي وألذ كيك أو المعجنات أو الرز بلبن، واحصلي على المراعي كرتونه حليب طويل الأجل 10+2 مجاناً ب 39.95 ريال سعودي بدلا من 47.50 ريال سعودي أستمتعي بخصم 7.55 ريال سعودي.

الكبير لب المانجه مجمد 1 كيلو ب 16.95 يال سعودي بدلا من 20.50 أستمتعي بخصم 3.55 ريال سعودي.

دوكس دجاج صدور 1 كيلو ب 22.95 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال سعودي أستمتعي بالخصم 7 ريال سعودي.

برنجلز سيزلين شيبسبي 160 جرام ب 13.95 ريال سعودي بدلا من 21.00 ريال سعودي أستمتعي بخصم 8 ريال سعودي.

بيوجز قراقيش متنوعه ب 15.50 ريال سعودي بدلا من 20.95 ريال سعودي أستمتعي بخصم 5.45 ريال سعودي.

مرسي شوكولاتة 40 جرام ب 35.95 ريال سعودي بدلا من 63.95 ريال سعودي.

مرسي شوكولاتة ب 19.95 ريال سعودي بدلا من 33.95 ريال سعودي أستمتعي بخصم 13 جنية خصم. الوسوم عمر شويل - جدة عروض السدحان بمناسبة الافتتاح فرع النسيم 26 أغسطس الموافق 18 محرم - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض السدحان بمناسبة الافتتاح فرع النسيم 26 أغسطس الموافق 18 محرم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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