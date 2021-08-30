انت الان تتابع تفاصيل خبر رقم خدمة عملاء stc المجاني والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - رقم خدمة عملاء stc المجاني الذي يبحث عنها الكثيرين في المملكة العربية السعودية لكي يحصلون على الخدمة التي يرغبون بها، فمحفظة stc من ضمن أكثر المحافظ استعمالاً في السعودية من قبل كافة مشتركي اس تي سي فهي وفرت لهم آليات الدفع المختلفة، لذا اليوم سنتطرق للمزيد تابعونا.

رقم خدمة عملاء stc المجاني

يرغب الكثير من عملاء الشركة في التواصل مع مُمثلي خدمة العملاء لكي يحصلون على الخدمات التي تُقدمها، ويُمكنك التواصل عن طريق ما يلي:

الاتصال على رقم 900 لكي يتم التحديث مباشرة إلى أحد موظفي خدمة العملاء.

يُمكنك أيضاً التواصل عن طريق تطبيق My stc.

اتصل على رقم 969 إذا كنت ترغب في إرسال برقية هاتفيه.

الاتصال على رقم 0114555555 لكي تحصل على الخدمة من أي مشغل مختلف.

إذا كنت خارج السعودية يُمكنك التواصل عبر 0966114555555.

في حالة الرغبة في التواصل عبر الفاكس الرقم هو 8003030969.

خدمة عملاء stc قطاع الأعمال

تُعتبر شركة stc من أشهر شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية والتي تُقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لكافة عملائها، حيث أنها تسعى لإرضاء الأفراد وأيضاً قطاع الأعمال عن طريق تقديم الخدمات التي يرغبون بها، ونظراً للتنوع الخاص بها جعلها في مقدمة شركات الاتصالات بالمملكة، وإليكم أرقام التواصل مع خدمة العملاء قطاع الأعمال فيما يلي:

اتصل على رقم خدمة عملاء قطاع الأعمال وهو 909.

يُمكنك أيضاً التواصل من خارج المملكة العربية السعودية أو عن طريق مشغل أخر على رقم 00966114520909.

رقم خدمة عملاء stc من زين

لكي تتمكن من التواصل من زين يُمكنك عن طريق رقم 0114555555.

رقم خدمة عملاء stc من موبايلي

لكي تتمكن من التواصل مع خدم العملاء من قبل موبايلي يُمكنك الاتصال على 014536000 أو من خلال رقم 0535000000.

كيفية التسجيل في stc pay

لكي تتمكن من التسجيل في خدمة محفظة stc pay لكي تُسهل عليك عملية الدفع الإلكتروني وتوفر عليك الوقت والجهد أيضاً، لذا يُمكنك عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية وهي: