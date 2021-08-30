الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الآغا على قناة MBC وأربح مليون دولار $

تعد مسابقة الحلم والتي يتم نقلها عبر شبكة قنوات mbc السعودية والتي يقدمها الإعلامي الشهير مصطفى الآغا هي واحدة من أقوى المسابقات في الوطن العربي والتي تلقى اهتمام واسع من قبل الكثير من الأشخاص في جميع الدول العربية لما تقدمه من مبالغ مالية كبيرة وتحقيق أحلام الفائزين، لذلك يطرح الكثير من الأشخاص الأسئلة للتعرف على أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم لإمكانية الاشتراك في المسابقة من كافة الدول العربية، لذلك نهتم من خلال هذا المقال بتوضيح أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم وطريقة الاشتراك بسهولة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

تتيح مسابقة الحلم لكافة الأشخاص في مختلف الدول العربية الاشتراك في المسابقة والمشاركة للحصول على جائزة مسابقة الحلم التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية من قبل الإعلامي مصطفى الاغا، وقد تم تحديد رقم خاص بكل دولة لتكون الأرقام على النحو التالي:

يمكن الاشتراك من داخل مصر على الرقم

الاشتراك من داخل المملكة العربية السعودية يكون من خلال الاتصال على الرقم

كما يمكن الاشتراك في المسابقة من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الرقم

يمكن الاشتراك من المغرب من خلال الرقم

الاشتراك من داخل دولة العراق يكون من خلال الرقم

كما يمكن الاشتراك من داخل سوريا على الرقم

أما عن الاشتراك من داخل عمان يكون من خلال الرقم

مسابقة الحلم مع مصطفى الاغا والاشتراك فيها

تتم عملية الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الاتصال على الإرقام المرادفة لبلد الراغب في التقدم للمسابقة، كما يمكن الاشتراك من خلال إرسال رسالة نصية على الرقم المرادف لبلدك تتضمن الإجابة عن السؤال الخاص بالاشتراك في البرنامج لكي يتم الاشتراك بنجاح.