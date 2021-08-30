نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم مول الحديثة على الأجهزة المنزلية وفرصة لربح 40 ألف ريال في المقال التالي

تستمر عروض العثيم في تقديم أقصى ما تستطيع من التخفيضات الأسبوعية. لإرضاء عملائها في جميع بقاع المملكة وعادة ما يحب أبناء الشعب السعودي تجديد الأدوات المنزلية بأخرى أكثر حداثة وجودة. ويوفر العثيم مول هذه الفرصة للحصول على ما يريدون بأسعار أقل بكثير من المعروض في الأسواق. تستمر العروض ابتداءً من يوم الأربعاء 25 أغسطس وتستمر حتى يوم الثلاثاء 31 أغسطس. كما يمكن للمتسوقين دخول السحب للفوز بقسائم شراء بقيمة 40 ألف ريال سعودي وألفي ريال لكل فائز. للاشتراك ودخول السحب كل ما عليك هو التوجه إلى أحد فروع أسواق العثيم داخل المملكة وتصوير الكود وتسجيل البيانات. عروض العثيم على الالكترونيات اشتري جوال سامسونج أي 51 مقابل 964 ريال لكل حبة.

احصل على أرو شاشة سمارت إل اي دي 55 بوصة مقابل 1499 ريال سعودي، واستمتع بمشاهدة التلفاز.

سماعة إمبيكس ترولي مقابل 199 ريال.

اشتري شاشة أرو إل أي دي سمارت 65 بوصة ألترا اتش دي 4k مقابل 1929 ريال.

شاشة إمبيكس إل اي دي سمارت 42 بوصة بسعر 949 ريال فقط.

مقابل 385 ريال فقط يمكنك الحصول على هاتف تكنو كي إي 5 جي.

يوجد الآن ضمن العروض على الأجهزة الإلكترونية لاب توب اتش بي سعر الحبة 1245 ريال سعودي. سعر جوال نوكيا 6300 فقط 199 ريال.

جوال شاومي 9 اي 32 جيجا مقابل 359 ريال سعودي.

ومن الجدير بالذكر أن العروض على الإلكترونيات متاحة بفروع العثيم في المناطق التالية (الرياض- شقراء- المجمعة- بريدة- تبوك- حفر الباطن- أبها- رفحاء- الإحساء- عرعر- الدمام- محايل عسير- القربات- القنفدة- المزاحمية- جدة- الخرج- الدوادمي- أبوعريش- خميس مشيط – الطائف- النماص- صامطة- المجاردة). أحدث تخفيضات العثيم مول سعر الطقم من قدور بلاكستون المكون من 11 قطعة فقط 115 ريال.

احصل على طقم قدور بامكو مستر كوك المكون من 13 قطعة مقابل 199 ريال.

اشتري طقم قدور رويال فورد المميز مقابل 99 ريال فقط.

يوجد في أسواق العثيم مقاسات مختلفة من قدور سويت هوم الغير لاصقة. سعر القدر مقاس ر24 سم فقط 59 ريال، أما القدر مقاس 28 فسعره 64 ريال، بينما مقاس 30 سم فسعر 69 ريال سعودي. مقلاة جرانيت مستر كوك غير لاصفة مقاس 28 سم بسعر 44 ريال. ومقاس 32 سم بسعر 49 ريال.

مقلاة رويال فورد مقاس 22 سم + 28 سم مقابل 35 ريال سعودي.

طقم حافظة طعام سوبر ماكس المكون من ثلاث حبات بسعر 39 ريال.

فرن نيكاي الكهربائي سعة 45 لتر بسعر 199 ريال سعودي.

اشتري قلاية السيف الصحية سعة 9 لترات بسعر 369 ريال. مكواة كولين بالبخار بقوة 1500 وات مقابل 99 ريال.

اشتري صانعة الساندويتشات كولين مقابل 69 ريال سعودي.

احصل على طقم الافطار كولين الذي يحتوي على غلاية كهربية بالإضافة إلى صانع التوست وصانع القهوة مقابل 169 ريال فقط. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم مول الحديثة على الأجهزة المنزلية وفرصة لربح 40 ألف ريال - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم مول الحديثة على الأجهزة المنزلية وفرصة لربح 40 ألف ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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