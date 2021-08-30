اكلة بطاطس تسببت في قتل عائلة بالكامل قد تحصل بأي منزل فاحذروا جيدا

اكلة بطاطس تسببت في قتل عائلة بالكامل ، فاجئ الجميع على خبر منتشر كثيرًا على صفحات التواصل الاجتماعي وهو اكلة بطاطس تسبب في قتل عائلة بالكامل، ومنذ أن انتشر هذا الخبر والجميع بدأ بالبحث عن حقيقة تلك الخبر الذي أثار خوف الجميع بالأخص أن البطاطس من أهم الأكلات التي تتناول كل يوم في الصباح والمساء، ولهذا بدأ الجميع بطرح التساؤلات عن أنواع البطاطس وماهي البطاطس السامة وهذا ما سنجيب عنه من خلال هذا المقال.

اكلة بطاطس تسببت في قتل عائلة بالكامل

إن طبخ البطاطس بطريقة خاطئة يسبب الوفاة، فقد انتشر في الأسواق الكثير من كميات البطاطس الضارة التي تسبب الوفاة.

بعد تخزين البطاطس لفترة طويلة يتكون عليها بقع تسبب تعفنها، وبوجود هذا التعفن تصبح البطاطس غير صالحة للأكل.

الأضرار التي تلحق بالإنسان عند تناول البطاطس المتعفنة

البطاطس من الأطعمة الشهية التي يعشقها الكبار والصغار، حيث أن البطاطس لها طرق كثيرة للطهي فمنها المقلية والمشوية والمطبوخة والمسلوقة، وتدخل البطاطس في أطعمة أخري فهي غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن.

البطاطس المحتوية على مواد متعفنة، تحتوي على مادة بيضاء لزجة، حيث عندما يتم الضغط عليها تؤدي إلى تسمم سريع وينتج عنه الوفاة.

تسبب البطاطس التي تحتوي على العفن الإصابة بالسرطان، وبعض الأمراض المزمنة الأخرى.

أنواع البطاطس السامة

البطاطس التي تحتوي على ندبات سوداء أو بنية، لابد من رميها في الزبالة على الفور لأنها تحتوي على مواد سامة.

البطاطس التي يوجد بها لون بني، ينتج عنها الإصابة بأنواع السرطان المختلفة والأمراض المزمنة وفي النهاية تحدث الوفاة.

البطاطس ذات القشور الفضية، تتعرض للرطوبة العالية جدًا التي تسبب التسمم والوفاة.

كيفية اكتشاف البطاطس المتعفنة في الأسواق