نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات العثيم السعودية اليوم على كافة المنتجات وسارع قبل نفاذ الكمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتسم الخصومات المتوفرة إليكم في أسواق العثيم بأنها دائمة بالتحديد مع اقتراب فترة الدراسة فوفرت إليكم أسواق العثيم الكثير من الخصومات على كافة المنتجات وذلك بصورة يومية، فالعروض من العثيم حصرية ودائمة طوال الأسبوع، فالهدف الأساسي الذي تعمل من أجل أسواق العثيم هو توفر للعميل كل ما يحتاج إليه بأسعار رمزية.

عروض العثيم اليوم

توفر إليكم أسواق العثيم الكثير من العروض وكل عرض يحتوي على الكثير من الخصومات ومن بين المنتجات التي يحتوي العض عليها كلاً من التالي التمر الطازج والحلاوة الطبيعية وبهارات مجدي حوالي 90 جم ومركز خفيف وزنه حوالي 100 جم وبرطمان هيل بوزن 500 جم، يحتوي العرض أيضاً على كيلو لحم العجل الخالي من العظم بسعر 95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم

يحتوي العرض على كيلو اللحم المحشي بدون عظم بسعر 95 ريال سعودي وعبوة من التونة من نوع فيكتور بالإضافة لزيت عبادة الشمس بحجم 160 جرام ويتوفر عليها خصم تقريباً 10 ريال سعودي، يشمل العرض على كيلو من صدور الفراخ من ماركة لاتينا وتتوفر بسعر 20 ريال سعودي، يحتوي العرض على كرتونة من المياه ويوجد بها تقريباً أربعين زجاجة بحجم 250 مل وسعرها تقريباً عشرة ريال سعودي.

خصومات أسواق العثيم الحصرية

توفر إليكم أسواق العثيم الكثير من العروض على الكثير من المنتجات التي من أهمها قهوة برية عربية وسط وفاتح وغامق وبطاطس هالي شرائح 2.5 كيلو جرام وأرز زاد الوطن هندي بسمتي خمسة كيلو.

عروض أسواق العثيم السعودية

يحتوي العرض على كريمة تزيين ويبي فانيليا 152 جرام وتونة هلي خفيف 100 جرام وعسل بورام غابة سوداء 100 جرام ودجاج لي بون مجمد 10*1000 جرام وبسكويت هالي بالتمر وشعيرية هالي نكهة دجاج 40*70 جرام.

المزيد حول أسواق العثيم السعودية

إذا كنتم في حاجة لشراء منتجات لمنزلكم وتبحثون عن متجر للتعامل معه فنؤكد إليكم أنكم لن تجدوا متجر أفضل من العثيم، فيوفر إليكم العثيم منتجات صحية بنسبة 100% وطازجة، مع العلم أن أسواق العثيم تعمل على مدار الأسبوع دون حدوث أي انقطاع وما عليكم سوى التوجه إلينا وستحصلون على كل ما ترغبون فيه من منتجات.