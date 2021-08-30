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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 66 % أقوى عروض السعودية في المقال التالي
عروض جرير في السعودية، شركة جرير من الشركات الكبيرة التي تتخصص في مجال بيع الأدوات المكتبية والكتب والإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة المختلفة وكل ذلك بأسعار مخفضة، وتمتلك شركة جرير مجموعة من الفروع في كل نواحي المملكة، وذلك بهدف سهولة وصول العملاء إلى فروع الشركة وشراء كل احتياجاتهم ولوازمهم من خلالها.
عروض جرير الأسبوعية على الشاشات واللاب توب والجوال تصل ل 55%
عروض جرير السعودية
خصومات جرير في السعودية، تعتبر العروض التي يتم تقديمها من قبل شركة جرير من أشهر العروض في المملكة العربية السعودية، حيث ينتظر عدد كبير من العملاء هذه الفروع لشراء كل احتياجاتهم والحصول عليها بأسعار مخفضة، كما أنه من خلال هذه العروض يمكن أن يقوم العميل بشراء أي جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول بأسعار مخفضة، ولهذا يرغب الكثير في الاستفادة من الخصومات التي يتم تقديمها في فروع الشركة ويبحث الكثير من العملاء عن تفاصيل هذه العروض وتحديثاتها. من الممكن أن يتم الحصول على هذه العروض من خلال الموقع الإلكتروني الرئيسي لشركة جرير، حيث تقوم الشركة بمشاركة العروض عبر هذا الموقع.
تخفيضات جرير الأسبوعية
- تنزيلات جرير بلغ سعر جهاز كمبيوتر أسوس روج ستريكس ثماني النواة كمبيوتر ألعاب 9999 ريال سعودي بدلاً من سعر 10499 ريال سعودي.
- خصومات جرير اليوم بلغ سعر جهاز كمبيوتر أسوس تي يو اف جيمنج كمبيوتر محمول 5299 ريال سعودي بدلاً من سعر 5699 ريال سعودي.
- عروض جرير الأسبوعية بلغ سعر جهاز كمبيوتر ام اس اي ثن للألعاب الإلكترونية 4099 ريال سعودي بدلاً من سعر 4399 ريال سعودي.
- بلغ سعر جهاز كمبيوتر ديل للألعاب الإلكترونية 16 بوصة 3399 ريال سعودي بدلاً من سعر 3699 ريال سعودي.
- بلغ سعر جهاز كمبيوتر أسوس روج زيفيروس أم 16 كمبيوتر محمول 13999 ريال سعودي بدلاً من سعر 15999 ريال سعودي.
- بلغ سعر جهاز كمبيوتر أيسر بريديتور هيليوس كمبيوتر محمول 8499 ريال سعودي بدلاً من سعر 9999 ريال سعودي.
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